Ecuadoraans Hooggerechtshof beveelt aanhouding vicepresident ib

03u02

Bron: Belga 0 REUTERS De Ecuadoriaanse vicepresident Jorge Glas. In Ecuador heeft het Hooggerechtshof om de aanhouding en opsluiting van vicepresident Jorge Glas bevolen. Glas wordt genoemd in een corruptieonderzoek naar omkoping door een Braziliaanse bouwreus. Dat schrijft AP.

Rechter Miguel Jurado gaat zo in op de vraag van het openbaar ministerie om Glas op te sluiten zodat de vicepresident het Zuid-Amerikaanse land niet kan verlaten.



Het openbaar ministerie beschuldigde Glas ervan deel uit te maken van een corruptienetwerk met banden met het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Dat bedrijf gaf toe meer dan 785 miljoen dollar aan steekpenningen te hebben betaald in twaalf landen.



Topmanagers binnen het bedrijf hebben aan de Braziliaanse aanklagers verteld dat ze enkele miljoenen dollars hebben betaald in Ecuador, om staatscontracten binnen te rijven tijdens de tweede termijn van de voormalige president Rafael Correa (2013-217), toen Glas ook vicepresident was.



De opvolger van Correa, Lenin Moreno, nam afstand van Glas en zette hem eerder deze maand uit zijn functies. Glas is een nauwe bondgenoot van Correa. Die laatste noemde Moreno een "verrader" vanwege zijn behandeling van de vicepresident.