Ecuadoraans gerecht bevestigt 8 jaar cel voor ex-president Correa RL

21 juli 2020

02u42

Bron: Belga 2 Een rechtbank in Ecuador heeft maandag de straf bevestigd van Rafael Correa, voormalig president die in België verblijft. Hij is opnieuw veroordeeld tot acht jaar cel wegens corruptie. Ook zeventien medeschuldigen krijgen een vergelijkbare straf, onder wie voormalig vice-president Jorge Glas en oud-medewerkers van de president.

Na weken van beraad heeft de nationale rechtbank de straf bevestigd. Correa wordt ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Correa en zijn medestanders zouden volgens de rechtbank bijna 8 miljoen dollar hebben ontvangen van bedrijven, waaronder de Braziliaanse bouwgroep Odebrecht, in ruil voor overheidsopdrachten. Meerdere politici in Zuid-Amerika zijn al in verband gebracht of zelfs veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen van Odebrecht, waaronder de Braziliaanse presidenten Lula Da Silva en Dilma Rousseff, staatshoofden Néstor Kirchner en Cristina Fernández (Argentinië) en de Peruaanse oppositieleider Keiko Fujimori.

Correa, die het Zuid-Amerikaanse land regeerde sinds 2007, werd bij verstek veroordeeld. Sinds de president in 2017 moest aftreden, verblijft hij met zijn gezin in ons land. Zijn echtgenote, die hij leerde kennen toen zij beiden studeerden aan de UCLouvain, is Belgische.

