Ecuador vaardigt aanhoudingsbevel uit tegen in België woonachtige ex-president Correa IB

04 juli 2018

03u00

Bron: Belga 0 In Ecuador heeft de justitie een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Rafael Correa, de president van het Zuid-Amerikaanse land van 2007 tot 2017. Het voormalige staatshoofd, dat nu in België woont, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de ontvoering van een politieke tegenstander in 2012.

Rechter Daniella Camacho besliste dat Correa in voorlopige hechtenis moet en heeft Interpol ingelicht, zo meldt de Corte Nacional de Justicia (CNJ), de hoogste rechtbank in Ecuador. Concreet beschuldigt procureur-generaal Paul Pérez de oud-president van de socialistische partij PAIS ervan achter de ontvoeringspoging te zitten van Fernando Balda, een voormalig parlementslid van de populistische partij PSP.

Balda werd in 2012 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota door vijf mannen verplicht om in een auto te stappen, niet lang nadat hij de toenmalige regering in Ecuador van corruptie had beschuldigd. De Colombiaanse politie kon het parlementslid enkele uren na zijn ontvoering echter weer bevrijden. Volgens de lokale speurders was de Ecuadoraanse geheime dienst betrokken, maar Correa ontkende steevast alle betrokkenheid. (lees verder onder de foto)

"Politieke vervolging"

Het voormalige staatshoofd verblijft sinds mei 2017 in ons land. In een reactie op Twitter spreekt hij van "een nieuw en ernstig misbruik van justitie en mijn rechten". "Zulk een wanstaltigheid zal nooit succes hebben in een rechtstaat als België", zegt hij. Correa's advocaat, Caupolican Ochoa, spreekt van een "politieke vervolging".

De vroegere president was eigenlijk verplicht om voor de rechtbank in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito te verschijnen. In plaats daarvan had hij zichzelf aangeboden op de ambassade van Ecuador in Brussel, maar die werkwijze had Camacho eerder al afgewezen.