Ecuador stopt bemiddeling voor WikiLeaks-oprichter Assange TTR

24 oktober 2018

10u49

Bron: ANP 0 Ecuador zal niet langer bij de Britse regering bemiddelen ten gunste van WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die al zes jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen verblijft. “Wij zijn noch meneer Assanges advocaten, noch vertegenwoordigers van de Britse regering”, zei minister van Buitenlandse Zaken José Valencia tegen Reuters. “Ecuador heeft geen enkele verantwoordelijkheid om verdere stappen te nemen.”

Assange zocht in 2012 zijn toevlucht tot de ambassade, toen Zweden een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Assange vreesde via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ecuador wil van hem af, maar wil hem ook tegen vervolging beschermen. Tot nu toe overlegde Ecuador daarom regelmatig met de Britse autoriteiten.

Vorige week verslechterde de relatie tussen Ecuador en Assange echter, toen de ambassade nieuwe huisregels oplegde. Zo moest Assange de rommel van zijn kat opruimen en telefoonkosten betalen. Assange spande daarop een rechtszaak aan tegen Ecuador. “Frustrerend”, aldus Valencia. “Er is geen verplichting in internationale verdragen dat Ecuador dingen als meneer Assanges was moet betalen.”