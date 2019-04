Ecuador noemt Assange "ondankbaar en oneerbiedig" ADN

06 april 2019

10u35

Bron: Belga 0 Het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Wikileaks-oprichter Julian Assange "ondankbaar en oneerbiedig" genoemd. Het reageert daarmee op een tweet van de klokkenluiderswebsite dat Assange uit de Ecuadoraanse ambassade in Londen zou worden gezet.

"Een bron op hoog niveau binnen de Ecuadoraanse staat heeft WikiLeaks verteld dat Julian Assange zal uitgewezen worden binnen 'uren of dagen', waarbij ze het offshoreschandaal van de #INAPapers als voorwendsel gebruiken, en dat het al een overeenkomst met Groot-Brittannië heeft voor zijn arrestatie", tweette Wikileaks donderdagavond. De INA Papers zijn een reeks gelekte documenten die president Lenin Moreno hebben verwikkeld in een corruptieschandaal.

Al bijna 7 jaar

"Door informatie te verspreiden die de waarheid vervalst, uitten de vluchteling en zijn medewerkers nogmaals ondankbaarheid en oneerbiedigheid ten opzichte van Ecuador", klinkt het in een reactie van het Ecuadoraanse buitenlandministerie. Assange zou beter "dankbaarheid tonen aan het land dat hem al bijna zeven jaar heeft opgevangen".



De 47-jarige Australiër verblijft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij kreeg er asiel en later ook het Ecuadoraanse staatsburgerschap, nadat tegen hem door Zweden een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd op basis van een klacht van seksueel misbruik. Hoewel de zaak al in mei van 2017 door het Zweedse parket werd geseponeerd, gaven de Britten aan dat ze hem toch zouden aanhouden omdat hij door zijn vlucht naar de ambassade de wet zou hebben overtreden.

Assange vreest vooral de Amerikanen. De Britten zouden de klokkenluider kunnen uitleveren aan de Verenigde Staten, die hem willen berechten voor de publicatie van honderdduizenden geheime documenten over onder meer operaties in Irak en Afghanistan via WikiLeaks.