Ecuador krijgt tweede vrouwelijke vicepresident

Bron: Belga 0 EPA Maria Alejandra Vicuna vult de post nu al ad-interim in. Het ziet ernaar uit dat Ecuador zijn tweede vrouwelijke vicepresident in de geschiedenis zal krijgen. President Lenin Moreno heeft het parlement vandaag een lijst overgemaakt met drie mogelijke kandidaten, allen vrouwen.

De nieuwe vicepresident moet Jorge Glas vervangen, die verwikkeld was in het corruptieschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht en daarom in oktober "tijdelijk" uit zijn ambt werd ontzet. In december werd hij veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij voor meer dan 11 miljoen euro aan steekpenning had aanvaard. Hij werd dinsdag automatisch uit zijn ambt gezet omdat hij gedurende 90 dagen zijn taken niet had uitgevoerd.

Tweede vrouwelijke vicepresident ooit

Nu draagt president Lenin Moreno drie vrouwen voor om Glas te vervangen. Het gaat om Maria Alejandra Vicuna - die de post al sinds oktober ad interim vulde -, minister van Buitenlandse Zaken Maria Fernanda Espinosa en minister van Justitie Rosana Alvarado. Het Ecuardoriaanse parlement zal zaterdag een van hen kiezen.

De winnares zal de tweede vrouwelijke vicepresident zijn in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land, na Rosalia Arteaga in 1996 tot 1998. Arteaga zat in 1997 ook vijf dagen lang op de post van president na de afzetting van president Abdala Bucaram.

