Economische sancties van VS treffen kwetsbare Iraanse vrouwen én het gezinsleven het hardst

07 november 2018

18u55

Bron: Al Jazeera 0 Sinds twee dagen voerden de VS opnieuw sancties in voor Iran. Dat betekent dat er tal van strafmaatregelen gelden voor de Iraanse oliesector, het bankwezen en het scheepsvervoer. Maar vooral vrouwen lijken te lijden onder de sancties, nog specifieker: hun hygiëne.

Door het invoeren van de sancties geldt er een devaluatie van de Iraanse munt. Terwijl een maandsalaris eerst nog zo’n 800 Amerikaanse dollar waard was, zal het nu nog maar 160 dollar waard zijn. Daarbij is er al een ernstig tekort aan bepaalde producten bestemd voor intieme hygiëne. Vooral westerse merken zoals Always of Kotex zijn onvindbaar. En als ze gevonden worden, zijn de producten onbetaalbaar.



Al is het waarschijnlijk niet de belangrijkste doelgroep die Trump wil viseren, vrouwen, kinderen en armere Iraniërs lopen het grootste risico om de effecten van de zware sancties te ondervinden. “Ik bezocht zes apothekers op één dag. Maar ik vond niet wat ik zocht”, aldus Fatemeh een Iraanse vrouw. Zelfs in het meest welvarende gedeelte van het land waren alle schappen leeg. “De schaarste zorgde ervoor dat heel veel mensen paniekinkopen deden en hamsterden. Nu schiet er helemaal niets over”, besluit Fatemeh.

Oproep van de hoogste leider

Ali Khamenei, hoogste leider van Iran, zag de ellende van ver aankomen en waarschuwde het land bijna een jaar geleden. Hij riep op om vooral producten geproduceerd in eigen land te kopen. “En dat deden velen”, volgens Fatemeh. “Al waren ze het niet noodzakelijk eens met zijn politieke visie.” Maar zelfs de lokale producten zijn intussen veel duurder geworden. Waaronder ook de noodzakelijke levensmiddelen zoals luiers die worden gemaakt met geïmporteerde grondstoffen. Maandverband, tampons en bepaalde medicatie lijken onbestaande in het land.

Geboortecijfer

En dat alles zou zo maar eens kunnen leiden tot een lager geboortecijfer. Zolang de essentiële handelsartikelen een fortuin kosten, kan een gemiddeld huishouden zich simpelweg geen kinderen veroorloven. Ook experts waarschuwen voor de langetermijneffecten van de Amerikaanse sancties. “Als mannen niet voor hun gezin kunnen zorgen, in een land dat nog erg patriarchaal gezind is, zal dat tot hevige spanningen leiden”, aldus een internationale crisisgroep.



Ook academisch onderzoek dat werd uitgevoerd tijdens de vorige sancties besloot keer op keer dat die een groot humanitair gevolg betekenden voor de inwoners. Al tweette Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo nog dat de sancties niet van toepassing zijn op medicatie en andere medische hulpmiddelen, het onderzoek voorspelt dat ook humanitaire hulp gesanctioneerd wordt. Het effect is overigens al voelbaar want Fatemeh vond ondanks haar bezoek aan zes apothekers geen maandverband.

ایالات متحده با ایستادن در کنار مردم ایران با آنها ابراز همبستگی می کند. مردم ایران پس از گذشت تقریبا ۴٠سال بیشترین صدمه را از سو مدیریت و فساد اقتصادی خورده اند. برخلاف آنچه رژیم ایران می گوید، تحریم های ما شامل فروش غذا، محصولات کشاورزی، دارو، و تجهیزات پزشکی نمی شود. pic.twitter.com/J7aLVFCaTk Secretary Pompeo(@ SecPompeo) link

