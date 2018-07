Economieleraar (28) ontslagen na seksuele relatie met 15-jarige leerlinge mvdb

Een leraar (28) van een secundaire school in het Nederlandse Boxtel (Noord-Brabant) die vorige week werd aangehouden omdat hij een seksuele relatie zou hebben gehad met een 15-jarige leerlinge, keert na de zomervakantie niet terug op de school.

Tegen de leerkracht is aangifte gedaan van seksueel misbruik. De hele affaire leidde eerder vorige week tot een explosieve situatie, toen de vader van het mogelijke slachtoffer de twintiger op school opzocht en er een vechtpartij uitbrak. De vader werd hiervoor opgepakt. Inmiddels zit er niemand meer vast.

Ouders van het meisje hoorden van hun kind dat zij sinds april een seksuele relatie met haar docent had, vertelde de advocaat van de vader aan de regionale krant Brabants Dagblad. Volgens hem was de relatie aan het licht gekomen toen de dochter samen met de leraar in Tilburg bleek te zitten.

De vader wou de economieleraar ter verantwoording roepen. Hij voelde zich door de schoolmedewerkers niet gehoord, waarna het uit de hand liep. De politie doet onderzoek naar het incident en de achtergrond.



Jan-Willem van den Berg, directeur van het Baanderherencollege (de bewuste school), heeft nu een brief geschreven aan alle ouders. "We hebben vastgesteld dat het om een op zichzelf staand feit gaat en kunnen u meedelen dat de school inmiddels maatregelen heeft genomen tegen de docent. De docent zal na de zomervakantie niet meer naar de school terugkeren. We hopen u hiermee, binnen de grenzen van ieders privacy, te hebben geïnformeerd."