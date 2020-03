Economen bezorgd: "Trumps plan voor opstart economie kan situatie verslechteren" IB

25 maart 2020

Economen waarschuwen voor de nadelige effecten van Trumps plan om de economie zo vlug mogelijk weer op te starten. Zij denken dat het averechts kan werken als de Amerikaanse president de coronamaatregelen te vroeg afzwakt.

Voormalig IMF-hoofdeconoom Maury Obstfeld waarschuwt voor meer chaos in de Verenigde Staten wanneer de president de regels versoepelt, terwijl lokale bestuurders juist strengere maatregelen nemen. Bovendien vreest hoofdeconoom Michael Feroli van JPMorgan Chase dat de economie een tweede klap krijgt als de soepelere regels een nieuwe piek in het aantal besmettingen veroorzaken. Dit zou tot een diepere en langere recessie kunnen leiden.

“Flexibel omgaan met deadline”

Trump zei gisteren dat hij de economie graag weer ziet draaien rond Pasen op 12 april. "Op Paaszondag zullen we weer volgepakte kerken zien door het hele land", voegde hij toe. De gerenommeerde Amerikaanse viroloog Anthony Fauci, die de president bijstaat in de kwestie, ondersteunde het voornemen maar adviseerde flexibel om te gaan met die deadline.

"Natuurlijk wil niemand niets versoepelen terwijl je ziet wat er nu aan de hand is in New York", zei Fauci. Die stad is zwaar getroffen door het virus. Trump zei de viroloog te volgen en zijn beleid te zullen baseren op "harde feiten".

De oproep van de president leidde tot irritatie bij veel gouverneurs, die nu juist strenge maatregelen treffen om de crisis te beteugelen. "Ik hoop en bid dat Trump iets weet wat wij allen niet weten", zei gouverneur van West-Virginia en Trump-aanhanger Jim Justice.