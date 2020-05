Echtpaar uit VS kan na ruim twee maanden eindelijk ruïnes Pompeii bezoeken: “We hebben hier al naar vastgoed gekeken” Kees Graafland

26 mei 2020

21u22 0 Colleen (63) en Marvin Hewson (75) zijn begin maart naar Italië getrokken voor een droomvakantie. Voor het eerst samen de Atlantische Oceaan over, naar Rome en ook de ruïnes van Pompeii stonden op het verlanglijstje. En toen kwam corona. In plaats van hals over kop terug naar huis te vliegen -dat ging niet meer - bleef het Amerikaanse koppel in Pompeii. Vandaag hoorden ze bij de eerste bezoekers die de wereldberoemde archeologische vindplaats mochten betreden na de heropening.

Het stel uit Detroit had Pompeii als hoogtepunt van hun Europese vakantie aangevinkt. Voor geschiedenisfanaat Marvin was het de geknipte gelegenheid om zijn 75ste verjaardag en hun 30-jarige huwelijk te vieren. Op 5 maart landden ze in Rome en een paar dagen later meldden ze zich in Pompeii. Het coronaspook waarde inmiddels al volop rond.

Italië ging in een volledige lockdown en het lukte het stel niet meer om een vlucht uit Italië te boeken. Tweeënhalve maand bleven ze daarom op hun airbnb-plek in Pompeii, vlak bij de plek die Marvin slechts één keer eerder bezocht had. Dat was in de jaren 60 van de vorige eeuw, toen hij als tiener diende bij de Amerikaanse marine. Hij zwoer nog één keer terug te gaan naar de beroemde trekpleister en zijn echtgenote gaf het hem cadeau.

“We hadden een geweldige band met onze airbnb-familie’’, zei Colleen vandaag. Hun gastheer vertaalde het nieuws en vermaakte hen. Ze plukten sinaasappelen en citroenen en leerden limoncello maken. “Dat hielp tijdens het wachten”, aldus Marvin.

Verlaten resten

Tijdens hun dagelijkse loopje naar de kruidenier konden ze de ruïnes van Pompeii zien liggen. Hun voornaamste wens: eindelijk naar binnen kunnen wandelen. Dat heuglijke moment volgde vandaag eindelijk. Ze stonden vooraan in de rij toen de archeologische vindplaats de deuren weer opende. “We zijn er, eindelijk. Het duurde maar 2,5 maand”, lachte Marvin.



Het koppel kon in alle rust van de eeuwenoude charme genieten. Op de openingsdag liepen er meer gidsen dan toeristen in de Romeinse stad rond. De uitzonderlijk goed bewaard gebleven overblijfselen van de stad zijn een archeologische trekpleister, enkel het Colosseum in Rome wordt nog meer bezocht.

Pompeii werd bedekt met vulkanische as door de uitbarsting van de nabijgelegen Vesuvius, bijna 2.000 jaar geleden in het jaar 79 na Christus. In 2019 trok de archeologische site bijna 4 miljoen bezoekers. Dit jaar hoopt men vooral op binnenlandse toeristen.

Lees door onder de foto.

Huis

“We zijn erg gelukkig omdat we de lockdown konden doorbrengen in de mooie omgeving van Pompeii”, verklaarden Marvin en Colleen tegen persbureau AP. Vanaf het dakterras keken ze elke avond naar de Vesuvius. Het eiland Capri zagen ze als ze de andere kant opdraaiden.

“We hebben ook al naar wat vastgoed gekeken”, gaf Marvin aan. “We hebben wat geld bespaard nu omdat alle winkels dicht waren. Hier ooit kunnen wonen zou een droom zijn. We denken eraan terug te komen.”

Colosseum

Het Colosseum in Rome gaat vanaf 1 juni ook weer open voor bezoekers na een sluiting van drie maanden. Het antieke bouwwerk in het centrum van de stad is dan alleen toegankelijk met vooraf geboekte tickets en onder strikte gezondheidsvoorschriften. Zo zijn mondkapjes verplicht en zal de temperatuur bij de ingang opgemeten worden.

Ook de opgravingen op de nabijgelegen Palatijn en de tempelruïnes op het Forum Romanum kunnen weer bezocht worden.

Italië is zwaar getroffen met ongeveer 33.000 officiële coronasterfgevallen. Maar het aantal besmettingen neemt al weken gestaag af. Vanaf 3 juni laat het land weer vakantiegangers toe.



