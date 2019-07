Echtpaar sterft op zelfde dag na huwelijk van 71 jaar PVZ

16 juli 2019

11u43

Het lijkt wel een liefdesverhaal uit een sprookje. Een Amerikaans koppel ontmoette elkaar 72 jaar geleden, en deelde sindsdien lief en leed met elkaar. Ze doorstonden samen de oorlog in Korea en Vietnam, maar vrijdag liet Herbert het leven. Wanneer Frances hoorde dat haar man overleden was, stierf ook zij enkele uren later door het intense verdriet.

Het koppel leerde elkaar zo’n 72 jaar geleden kennen in een cafeetje in het Amerikaanse Waynesboro, Virginia, waar Frances toen werkte. Een jaar later gaf het jonge koppel elkaar het ja-woord. Tijdens hun 71-jarige huwelijk verhuisden ze zes jaar naar Duitsland waar Herbert in het leger had gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later trok hij ook naar Vietnam en Korea. Het koppel doorstond al die moeilijke tijden en verwelkomde uiteindelijk 6 kinderen, 16 kleinkinderen, 25 achterkleinkinderen en 3 achter-achterkleinkinderen.

Vrijdag kwam er echter een einde aan het huwelijk toen Herbert het leven liet. Twaalf uur later stierf ook zijn partner, Frances, uit puur verdriet. De begrafenis vond gisteren plaats.

Gebroken hart syndroom

Het is niet de eerste keer dat twee geliefde vlak na elkaar sterven. Volgens medici bestaat er dan ook iets als een “gebroken hart syndroom” waarbij een echtgenoot zo overmand wordt door emoties na het overlijden van zijn partner, dat hij overlijdt. Vaak gebeurt dat bij oudere koppels die vele jaren hebben doorgebracht en al een zwakkere gezondheid hebben. De grote shock van een overlijden en het verdriet dat erbij komt kijken heeft dan ook een impact op de lichamelijke gezondheid.