Echtpaar sterft enkele uren na elkaar na huwelijk van 71 jaar PVZ

16 juli 2019

11u43

Bron: CNN 40 Hand in hand. Zo zag je Herbert (94) en Frances (88) Delaigle altijd. Meer dan 70 jaar geleden trouwden ze om elkaar nooit meer los te laten. Tot de dood Herbert kwam roepen, en Frances twaalf uur later volgde. Het einde van een onwaarschijnlijk mooi liefdesverhaal.

Het koppel leerde elkaar zo’n 72 jaar geleden kennen in een cafeetje in het Amerikaanse Waynesboro, Virginia, en het was liefde op het eerste zicht. “Ik zag haar steeds binnen en buiten gaan en ik kon mijn ogen niet van haar afhouden”, zei Herbert in een interview met WRDW/WAGT, “nadat ik eindelijk mijn moed bijeen had geraapt, stapte ik naar haar toe en vroeg ik of ze met me uit wou.” Hun eerste date naar de cinema was het begin van een liefdevolle relatie. Een jaar -en vele afspraakjes- later ging Herbert op zijn knie.

Droomhuwelijk bijna niet plaatsgevonden

Toen Herbert haar ten huwelijk vroeg, zei Frances volmondig ja. Toch had het huwelijk tussen de smoorverliefden bijna niet plaatsgevonden. Herbert kwam namelijk meer dan een uur te laat op zijn eigen huwelijk. “Hij kwam altijd overal te laat”, zegt Frances, maar op het huwelijk wou de priester hen daarom bijna niet huwen. Na wat overtuigende woorden van het koppel handelde de priester de ceremonie dan toch gehaast af. Het huwelijk kostte uiteindelijk minder dan 5 euro, iets waar Herbert nog jarenlang grapjes over maakte.

Zoals in elk huwelijk, kenden ook Herbert en Frances enkele woelige periodes. Zo verhuisden ze tijdens hun 71-jarige huwelijk zes jaar naar Duitsland waar Herbert in het leger had gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kort daarna trok hij lange tijd naar Korea en Vietnam, maar Frances bleef geduldig wachten. Die uitdagingen versterkten hun liefde nog meer en samen konden ze 6 kinderen, 16 kleinkinderen, 25 achterkleinkinderen en 3 achter-achterkleinkinderen verwelkomen.

Geheim van hun huwelijk

Het geheim achter hun huwelijk is simpel, zei het echtpaar in een interview voor hun 70-jarig jubileum. Volgens Herbert is het belangrijk om steeds te tonen dat je elkaar graag ziet, daarom liet hij sinds hij terug is van de oorlog haar hand niet meer los. Je moet er ook steeds voor elkaar zijn, in goede en slechte tijden, voegde Frances er nog aan toe.

Tot de dood ons scheidt

Zelfs op het einde van hun leven kon het koppel niet zonder elkaar. Toen Herbert vrijdagavond overleed, stierf zijn partner, Frances, enkele uren later uit puur verdriet. De familie is diepbedroefd, maar ze zijn blij dat de levenspartners nu weer samen zijn. Het koppel werd gisteren samen begraven.

Gebroken hart syndroom

Het is niet de eerste keer dat twee geliefden vlak na elkaar sterven. Volgens medici bestaat er dan ook iets als een “gebroken hart syndroom” waarbij een echtgenoot zo overmand wordt door emoties na het overlijden van zijn partner, dat hij overlijdt. Vaak gebeurt dat bij oudere koppels die vele jaren samen hebben doorgebracht en al een zwakkere gezondheid hebben. De grote shock van een overlijden en het verdriet dat erbij komt kijken heeft dan ook een impact op de lichamelijke gezondheid.