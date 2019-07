Echtpaar in de ban van ‘einde der tijden’ buit jarenlang vrouwen uit op boerderij

mvdb

15 juli 2019

20u31

Bron: NBC News 0 Een koppel dat zich voorbereidde op de apocalyps, heeft jarenlang twee vrouwen gevangengehouden op een boerderij in het noorden van Florida. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van langdurig seksueel misbruik, mishandeling en uitbuiting, menen de speurders. Ze konden op 28 juni vluchten en de politie inlichten.

Mirko Ceska (58) en zijn vrouw Regina (55) zitten sinds vrijdag achter slot en grendel na hun arrestatie op de boerderij in Crawfordville, een dorp op zo’n 30 kilometer ten zuiden van deelstaathoofdstad Tallahassee.



De politie heeft de identiteit van de gevluchte vrouwen niet bekendgemaakt. Hoe en wanneer ze op de boerderij verzeild zijn geraakt, is voorlopig niet duidelijk. De twee moesten naar eigen zeggen elke ochtend om 5.30 uur opstaan om het vee te voederen, schapen te hoeden, groenten en fruit te verbouwen en weefgetouwen te bedienen. Een vergoeding kregen ze niet. Het was ten strengste verboden om het domein te verlaten. Elk contact met derden was uitgesloten. De uitgebuite vrouwen moesten verplicht glimlachend rondlopen om geen argwaan te wekken. Bij overtreding sloeg de heer des huizes ze met een metalen staaf. Sporen van de fysieke mishandeling waren duidelijk merkbaar, stelden agenten vast. Het bleef niet bij een afranseling alleen. Als extra straf kregen ze beduidend minder eten.



Beide individuen moesten ook verplicht seksuele handelingen met Mirko ondergaan. Bij de huiszoeking legden de speurders een groot wapenarsenaal bloot . Een groot deel van de vuurwapens en munitie is gevonden achter verborgen ruimtes verspreid over het hele huis. Het koppel vijftigers leek helemaal in de ban van ‘het einde der tijden’. Bij een gigantische wereldramp konden ze maanden voort met voedselrantsoenen die op het domein zijn aangetroffen. Het koppel verschijnt binnenkort voor een rechter die moet bepalen of ze in aanmerking komen voor een vrijlating op borgtocht.