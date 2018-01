Echtpaar dat 13 kinderen folterde pleit onschuldig en riskeert 94 jaar celstraf - verwaarloosd meisje plande haar ontsnapping al twee jaar kv en ib

19 januari 2018

02u05

Bron: CNN, Reuters, Sky News 685 Het koppel uit Californië dat hun dertien kinderen opgesloten hield in hun woning, is vandaag officieel aangeklaagd voor onder andere foltering, kindermisbruik en onrechtmatige opsluiting. Volgens de openbare aanklagers werden de kinderen geslagen, uitgehongerd en vastgeketend.

David Turpin (57) en zijn vrouw Louise Turpin (49), hangt een celstraf van 94 jaar tot levenslang boven het hoofd als ze schuldig bevonden worden aan de meer dan twintig aanklachten tegen hen. David Turpin wordt ook aangeklaagd voor een "ontuchtige handeling" waarbij een van dochters op een ongepaste manier zou hebben aangeraakt. Dat deelde openbare aanklager Mike Hestrin vandaag mee tijdens een persconferentie.

De ouders pleiten onschuldig. "David en Louise Turpin pleiten onschuldig op alle beschuldigingen van de Perris-folterzaak", liet het openbaar ministerie van Riverside County op Twitter weten. Het koppel moet op 23 februari opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

"We zijn helemaal bereid om gerechtigheid in deze zaak te laten geschieden en dat op een manier die de slachtoffers van verder leed bespaart. Mike Hestrin, openbaar aanklager

Zware ondervoeding en mentale beperkingen

Volgens de openbare aanklager zijn de kinderen zwaar ondervoed. "De ouders kochten eten voor zichzelf en de kinderen mochten het niet aanraken. Ze kochten voedingsmiddelen zoals taarten, appeltaarten en pompoentaarten en lieten die op het aanrecht staan. de kinderen mochten ernaar kijken, maar mochten het niet opeten." Wanneer de kinderen niet vastgeketend waren, zaten ze opgesloten op hun kamer en kregen ze volgens een strak schema kleine hoeveelheden eten.

Het twaalfjarig kind van het gezin heeft het gewicht van een zevenjarige, de 29-jarige dochter weegt amper 40 kilogram. Daarnaast lijden de kinderen ook aan spieratrofie en hebben verscheidene van hen cognitieve beperkingen en zenuwschade "als gevolg van het extreme en langdurige fysiek misbruik." Enkel de jongste telg van het gezin, een kind van twee jaar, was niet ondervoed.

"We zijn helemaal bereid om gerechtigheid in deze zaak te laten geschieden en dat op een manier die deze slachtoffers van verder leed bespaart," aldus Hestrin.

Ontsnapping

Het meisje dat deze week wist te ontsnappen uit het horrorhuis en de politie waarschuwde, plande haar ontsnapping al twee jaar, zegt Hestrin. Ze wist met een ander kind via een raam te ontsnappen, maar de tweede persoon werd uiteindelijk te bang en keerde weer naar huis.

Toen het zeventienjarige meisje werd gevraagd of er medicijnen of pillen in de woning waren, wist ze niet wat dat was. “Het ontbreekt hen aan vitale basiskennis – veel kinderen wisten niet wat een politieagent was,” aldus Hestrin. “Niemand van de kinderen zag de voorbije vier jaar een dokter en geen van hen is ooit naar de tandarts geweest.”

Wanneer de kinderen hun handen wasten boven de polsen, werd dat beschouwd als 'spelen in het water' en werden ze vastgeketend.

Vuiligheid

Hestrin onthulde nog andere gruwelijke details over het leven van de kinderen in het horrorhuis. Zo mochten ze niet meer dan één keer per jaar douchen.

David en Louise Turpin zouden hun kinderen, zowel de minderjarige als de meerderjarigen, vastketenen als straf. "De straf zou weken of zelfs maanden duren," zei hij. Uit bewijs blijkt bovendien dat de slachtoffers vaak niet losgemaakt werden om naar het toilet te mogen gaan. De kinderen kregen als straf ook slagen toegediend en werden gewurgd.

Toen de politie deze week in de woning binnenviel, waren drie kinderen van elf, veertien en 22 jaar oud vastgeketend.

De kinderen mochten van hun ouders hun handen niet boven hun polsen wassen. Deden ze dat toch, dan werd dat beschouwd als 'spelen in het water' en werden ze vastgeketend. "Dit is ernstig emotioneel en fysiek misbruik. Dit is ontaard gedrag," aldus de openbare aanklager.

Het enige wat deze kinderen mochten doen, was in hun dagboeken schrijven. We nemen ze door op zoek naar bewijzen. Mike Hestrin, openbare aanklager

Dagboeken

De kinderen mochten geen speelgoed hebben, al bevond zich in de woning wel veel speelgoed in de originele verpakking die nog niet was geopend.

"Het enige wat deze kinderen mochten doen, was in hun dagboeken schrijven - we hebben die dagboeken in beslag genomen, het zijn er honderden, en we nemen ze door op zoek naar bewijzen," zegt Hestrin.

Minstens een van de oudere kinderen volgde lessen aan de hogeschool, maar zijn moeder vergezelde hem, wachtte buiten op hem en wanneer de les voorbij was, nam ze hem weer mee naar huis.

"Er zijn meerdere problemen met al deze kinderen en ze gaan langetermijnhulp nodig hebben," zei Melissa Donaldson, directeur slachtofferhulp tijdens de persconferentie.