Echtpaar dagen van elkaar gescheiden door hevige sneeuwval Kees Graafland

20u57

Bron: AD 6 AFP Mensen die écht weg moesten of wilden uit Zermatt konden dinsdag en woensdag tegen betaling worden geëvacueerd per helikopter. Ruim twee dagen lang waren zo’n 13.000 mensen ingesloten in het Zwitserse Zermatt. Hevige sneeuwval en lawinegevaar maakten het onmogelijk om het bergstadje – alleen bereikbaar per trein – te verlaten óf binnen te komen. Het maakte dat Tamara Casile-Van den Berg al die tijd gescheiden werd van haar man.

Het spoorverkeer naar het ingesneeuwde Zermatt is vandaag hervat. Na urenlange opruimwerkzaamheden van de massa's sneeuw op het vijf kilometer lange traject tussen Täsch en Zermatt is het spoor om 17.15 uur weer geopend.

Waar de 36-jarige Nederlandse met hun drie kinderen net over de Italiaanse grens woont, werkt haar Italiaanse man in een restaurant hoog op een piste bij het door sneeuw geteisterde Zermatt. "Ik reis regelmatig heen en weer. Dit keer ging ik er zondag weg en kan sindsdien kan ik niet meer terug."

Maandag begon het te sneeuwen. Ook dinsdag sneeuwde het de hele dag. In die dagen viel er een meter sneeuw. Wegen raakten dicht. Het spoor van de trein naar Zermatt werd bedolven door een lawine. "De Zwitsers werken met man en macht om alles op te ruimen. Alleen mensen die echt weg moesten of wilden uit Zermatt, konden de afgelopen twee dagen tegen betaling met een helikopter worden weggevlogen. Zodra het kan, wil ik terug naar mijn man", gaf ze vanmiddag aan.



Lees door onder de foto.

AFP Graafmachines aan het werk om het door een lawine bedekte spoor van de trein naar Zermatt vrij te maken.

'Rallyrijden'

Ook de 36-jarige Marc Frencken uit het Nederlandse Weert zit vast in Zermatt. De Limburger geeft voor het tweede opeenvolgende wintersportseizoen skiles bij skischool Stoked. De jaren ervoor deed hij hetzelfde werk in Frankrijk en Oostenrijk "Het heeft hier van maandag tot dinsdagavond non-stop gesneeuwd", zegt hij. "Maandagochtend waren er nog pistes open, maar dat werden er steeds minder. Dinsdag was alles dicht. Er viel wel een meter sneeuw. Zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt."



Zermatt, gelegen op 1.600 meter hoogte, is autovrij. Frencken schetst een situatie van elektrische auto’s die alle kanten op gleden: "Het leek wel rallyrijden." Verder was er van alle overlast weinig te merken. "Alle winkels waren open en er was geen gekke sfeer. Ja, mijn klanten waren teleurgesteld dat ze niet konden skiën en je hoorde steeds het geluid van de lawines die bewust werden veroorzaakt. Ook heb ik een huisgenoot die massages geeft en die had de laatste dagen veel meer klanten dan anders. Maar dat was het wel." Vandaag kon er op sommige plekken weer geskied worden. Het was zonnig. Frencken hoopt morgen weer overal te kunnen komen.

EPA

Niet bang

Ook in het gebied rond Zermatt en de skigebieden in de Italiaanse Alpen zitten mensen vast door de enorme sneeuwval. Een van de 2.000 toeristen die niet meer weg kan uit het gebied rond Saas-Fee is de 63-jarige Ria 'ik ski zelf niet' uit Sliedrecht. "Ik ben hier met een georganiseerde reis. We hebben hier ongeveer een kilometer bewegingsruimte." De Sliedrechtse vindt de hoeveelheid gevallen sneeuw 'prachtig'. "Het is onvoorstelbaar hoeveel er de afgelopen dagen gevallen is. Gisteren heb ik met twee vrienden een klein stukje rondgereden in een auto. Her en der liggen rotsen en veel sneeuw op de wegen. Wij werden ook gestuit door een berg sneeuw. Je kan gewoon het dal niet uit", zegt ze.



Niemand is echt bang, zegt Ria. "We worden niet geëvacueerd, maar wachten gewoon rustig af tot we weer op pad kunnen." Vrijdag gaat ze normaal gesproken terug naar Nederland. Ook Van den Berg stelt dat niemand echt in gevaar is gekomen. "De Zwitsers werken hard om alles op te ruimen, mensen werden geadviseerd om in het dorp te blijven en de liften werden gesloten."

AFP Ondergesneeuwde wegen tussen het Zwitserse Taesch en Zermatt.

EPA Schoonmaken van het spoor in Zermatt.

AP Een wachtrij voor evacuatie per helikopter.

Facebook Ria uit Sliedrecht

Meer over Zermatt

weer

skiën

sportdiscipline

sport

natuurramp

aardverschuiving

lawine