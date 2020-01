Echtgenote Vanessa en drie dochters blijven achter: hoe alleen dood hen kon scheiden KVDS

De dood van Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna (13) laat een gebroken gezin achter. De basketballegende en zijn vrouw Vanessa (37) waren 20 jaar samen en enkele weken voor zijn dood zette hij nog een prachtig eerbetoon aan haar op sociale media. Hoewel hun relatie hoge pieken en diepe dalen kende, leken ze gemaakt voor elkaar. Alleen de dood kon hen scheiden.

“Zijn koningin” noemde Kobe Bryant zijn Vanessa. Het was in 2000 dat hun paden voor het eerst kruisten en het vuur sloeg meteen in de pan. De Latijns-Amerikaanse schone was 17, zat nog op de middelbare school en kluste bij als model. Ze was in de zomer van 1999 tot haar grote vreugde geselecteerd om te figureren in enkele hiphopvideo’s en trok samen met haar moeder van de ene shoot naar de ander. Kobe – toen 21 – verkeerde in die tijd ook in muzikale kringen, in de hoop daar een extra carrière te lanceren. Iets wat nooit van de grond zou komen.

Muziekvideo

Het was op de set van een muziekvideo dat ze elkaar voor het eerst zagen en volgens vriendinnen van Vanessa begon hij haar al snel rozen te sturen en op te halen na de les. De media sprongen er meteen bovenop. Zo zou er op zeker moment zelfs een helikopter boven de school van Vanessa in Huntington Beach gevlogen hebben in de hoop een glimp op te vangen van het koppel. Vanessa zou ook het laatstejaarsbal gemist hebben door alle aandacht rond de relatie.





Op het feest voor haar 18de verjaardag, kondigden Kobe en Vanessa opeens aan dat ze zouden trouwen. In april 2001 stapten ze ook effectief in het huwelijksbootje, tijdens een intiem feest. Mogelijk op vraag van Vanessa, want zij was altijd al erg op haar privacy gesteld. Zo is tot op vandaag haar Instagramaccount – dat meer dan 1,9 miljoen volgers heeft – privé. (lees hieronder verder)

Een huwelijkscontract werd niet afgesloten. En de familie van Kobe was niet aanwezig. Zijn ouders vonden dat hun zoon nog te jong was om te trouwen en zouden er problemen mee gehad hebben dat zijn aanstaande geen Afro-Amerikaanse was (Vanessa is half Mexicaans, half Iers).

In die eerste jaren was Vanessa de perfecte NBA-vrouw. Ze ging naar de wedstrijden van haar man kijken en vergezelde hem naar feestjes en andere sociale verplichtingen. In januari 2003 werd hun geluk bekroond met de geboorte van een eerste dochter, Natalia Diamante. Alles leek perfect te gaan. Maar het was de stilte voor de storm. (lees hieronder verder)

Zes maanden later werd Kobe beschuldigd van het verkrachten van een 19-jarige hotelbediende in Colorado. Aanvankelijk ontkende Kobe dat hij seks had gehad met de vrouw, maar later gaf hij dat toch toe. Hij hield wel vol dat het seks was geweest met wederzijdse toestemming. En dat hij meteen gestopt was toen de vrouw aangaf dat ze er niet mee door wilde gaan.

“Razend”

Op de dag dat hij officieel in staat van beschuldiging werd gesteld, belegde hij een persconferentie in het Staples Center, waarop hij zijn onschuld uitsprak. Naast hem Vanessa. “Ik ben razend op mezelf en walg van mezelf omdat ik overspel heb gepleegd”, klonk het. “Ik hou van mijn vrouw met heel mijn hart. Ze is mijn ruggengraat. De lucht die ik inadem. Je bent de sterkste persoon die ik ken en het spijt me vreselijk dat ik jou en ons gezin dit heb aangedaan”, richtte hij zich tot haar. (lees hieronder verder)

Een jaar later werd de aanklacht ingetrokken, nadat Bryant en de vrouw uit Colorado tot een “onderling akkoord” waren gekomen. De schade was echter aangericht. De publieke opinie was verschroeiend – onder meer nadat hij zijn vrouw een diamanten verzoeningsring kocht van 4 miljoen dollar – en hij raakte enkele grote sponsorcontracten kwijt. Maar Vanessa bleef aan zijn zijde.

Noodlot

Het volgende jaar sloeg het noodlot opnieuw toe. Vanessa kreeg een miskraam en Kobe gaf zichzelf de schuld. “We zouden een gezinnetje stichten, maar vanwege mijn fout en dit moeilijke jaar hebben we onze baby verloren”, klonk het. In mei 2006 beviel het koppel dan toch van een tweede gezonde dochter: Gianna Maria-Onore. Zij zou later in de basketvoetsporen treden van haar vader en kwam zondag samen met hem om in de helikoptercrash in Calabasas. (lees hieronder verder)

Vijf jaar later volgde opnieuw een donderslag bij heldere hemel: het huwelijk van de Bryants bleek dan toch niet zo perfect te zijn want Vanessa vroeg opeens de scheiding aan. Ze maakte gewag van “onverzoenbare verschillen”. De afhandeling zou “binnenskamers” gebeuren en er zou een regeling komen voor hun twee kinderen. Omdat er geen huwelijkscontract was, zou ze aanspraak maken op de helft van het fortuin van Kobe, dat op 150 miljoen dollar werd geschat.

Gezinsgeluk

Maar nog voor het tot een uitspraak kwam, kon het koppel de problemen in zijn huwelijk toch oplossen en in januari 2013 meldden ze dat de scheiding afgeblazen werd. Drie jaar later werd hun hervonden gezinsgeluk opnieuw bekroond met de geboorte van een dochter - Bianka Bella - en vorig jaar werd ook hun vierde dochter Capri Kobe geboren. (lees hieronder verder)

Alles leek weer koek en ei te zijn en de afgelopen weken verschenen verscheidene kiekjes van het gelukkige gezin op de sociale media van Kobe. Onder meer op Thanksgiving en met Kerstmis.

Enkele weken geleden postte Bryant ook een prachtig eerbetoon aan zijn vrouw op Instagram omdat ze exact 20 jaar samen waren. Het zou het laatste worden. “Op deze dag 20 jaar geleden heb ik mijn beste vriendin leren kennen, mijn koningin, Vanessa Bryant”, schreef hij op 28 november 2019, in een post die 1,4 miljoen keer geliket werd. “Ik besloot haar vanavond mee te nemen op een date naar Disneyland, om het op de ouderwetse manier te vieren (zoals vóór we onze vier prinsessen kregen). Ik hou van je, mijn allerliefste voor altijd.”