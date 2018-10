Echtgenote van vermiste Chinese Interpol-voorzitter denkt dat hij in gevaar is bvb

07 oktober 2018

19u00

Bron: Belga 0 De echtgenote van Meng Hongwei, de Chinese Interpol-voorzitter die al sinds 25 september vermist is, denkt dat haar man in gevaar is. Ze heeft de internationale gemeenschap tijdens een persconferentie in Lyon opgeroepen om op te treden.

Grace Meng verklaarde volgens persagentschap AP dat haar echtgenoot via de sociale media een bericht had gestuurd met "wacht op mijn telefoontje", en kort daarna een foto van een mes stuurde. Ze denkt dat haar echtgenoot haar op die manier wilde duidelijk maken dat hij in gevaar was. Na dat bericht heeft ze niets meer van hem vernomen.

"Deze zaak gaat de internationale gemeenschap aan", aldus de vrouw in Lyon, waar het hoofdkwartier van Interpol gevestigd is. De vrouw werd onder politiebescherming geplaatst sinds de verdwijning van haar man, nadat ze bedreigingen had ontvangen via de telefoon.

Meng Hongwei is een voormalige Chinese minister. Hij werd in november 2016 verkozen tot voorzitter van Interpol. Het was zijn echtgenote die zijn verdwijning signaleerde aan de Franse autoriteiten. De 64-jarige man woont in Lyon met zijn vrouw en kinderen, en vertrok op 25 september naar China. Eerst meldde de politie dat de man op 29 september vertrok, maar het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde later dat het om 25 september ging.

"Zolang ik mijn man niet voor mij zie, zolang hij niet tegen mij praat, zal ik geen vertrouwen hebben", zei Meng nog. "Ik weet niet wat er met hem is gebeurd."

Gisteren nog vroeg Interpol China officieel om uitleg over de vermiste voorzitter. China heeft nog niet gereageerd op de verdwijning.