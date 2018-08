Echtgenote van Syrische leider Assad heeft borstkanker Redactie

Bron: Belga 0 De echtgenote van de Syrische dictator Bashar al-Assad, Asma, heeft borstkanker. Dokters ontdekten een tumor in een borst en zijn vandaag gestart met de behandeling. De kanker is volgens de Syrische autoriteiten in een vroeg stadium ontdekt.

Het kabinet van de Syrische president heeft het nieuws vandaag op sociale media gepost. "Met veel sterkte en geloof is Asma al-Assad begonnen met de eerste fase van de behandeling tegen een kwaadaardige tumor in de borst, die snel werd ontdekt."

Asma studeerde, werkte en woonde lange tijd in Londen, waar ze ook geboren is. Haar ouders zijn Syriërs. Ze huwde Bashar al-Assad in 2000. Het koppel heeft drie kinderen, twee zonen en een dochter. De vrouw van de Syrische dictator was aanvankelijk erg geliefd bij het internationale publiek, omdat ze het Syrische regime een modern aangezicht gaf. Maar sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 uitbrak krijgt ze veel kritiek, omdat ze zich niet uitspreekt tegen de bloedige repressie van de bevolking en de rebellen.

De staatstelevisie brengt haar wel geregeld in beeld wanneer ze gewonde Syrische soldaten bezoekt of nabestaanden van gesneuvelde militairen troost. Het Syrische conflict heeft intussen al aan meer dan 350.000 mensen het leven gekost. Miljoenen andere Syriërs zijn op de vlucht voor het geweld.