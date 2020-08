Echtgenote Nederlandse ambassadeur in Libanon overleden na explosie Beiroet HLA HR

08 augustus 2020

08u50

Bron: Belga 0 De Libanezen maakten zaterdag voorbereidingen voor een grote uitvaartplechtigheid later op de dag voor de slachtoffers van de explosie in de haven van Beiroet die het leven heeft gekost aan 154 mensen. Bij de slachtoffers ook de echtgenote van de Nederlandse ambassadeur in Libanon. Reddingswerkers zoeken tussen het puin verder naar overlevenden.

Onder het motto "Gerechtigheid voor de slachtoffers, vergelding voor de regering" zal zaterdagnamiddag een massabegrafenis worden gehouden in Beiroet. "Het Libanese volk zal er rouwen. We willen er geen politici zien", vertelden de organisatoren aan het nieuwsagentschap dpa. "Het wordt een dag van rouw en verdriet."

Bij de ramp van dinsdag in de haven van Beiroet vielen er 154 doden. “25 van hen zijn nog niet geïdentificeerd”, zei een ambtenaar van het Libanese ministerie van Volksgezondheid zaterdag. “Bovendien zijn er nog 60 mensen vermist”, zei hij aan het nieuwsagentschap AFP.

Echtgenote Nederlandse ambassadeur overleden

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zaterdag bekend dat Hedwig Waltmans-Molier, de echtgenote van de Nederlandse ambassadeur in Libanon, is in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van de zware explosie in Beiroet op 4 augustus. Haar echtgenoot bleef ongedeerd. De vrouw werkte zelf bij de personeelsafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verdeelde haar tijd tussen Den Haag en Beiroet.

In totaal raakten 5.000 mensen gewond, en daarvan verkeren er nog minstens 120 in levensgevaar. Ongeveer 300.000 mensen werden dakloos.

