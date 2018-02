Echtgenote leest in dagboek dat haar man hun dochter zwanger maakte en dat hij met haar wil trouwen Joeri Vlemings

05 februari 2018

16u14

Bron: CBS 3 Steven Pladl (42) maakte zijn biologische dochter Katie (20) zwanger. De twee wilden ook trouwen. Maar vorige week werden Steven en Katie beiden aangehouden voor incest en overspel. Ze riskeren tot tien jaar cel. De ex-vrouw van Steven en moeder van Katie vernam de choquerende affaire via het dagboek van een van haar andere dochters.

Steven Pladl (toen 22) en zijn echtgenote (toen 17) gaven Katie na haar geboorte in 1998 op voor adoptie. Katie verliet het gezin als baby en kwam terecht in een andere Amerikaanse staat. Maar toen Katie 18 werd, ging ze via social media op zoek naar haar biologische ouders. Ze vond hen ook en trok naar Richmond (Virginia) om er bij haar biologische ouders en hun twee andere dochters - haar zussen dus - te gaan wonen. Dat was in augustus 2016. Drie maanden later besloten de ouders te scheiden. In november 2016 verhuisde de moeder, die anoniem wenst te blijven. Volgens haar sliep haar man tijdens de laatste weken dat ze samenwoonden vaak op de vloer in Katies kamer.

Zus wordt stiefmoeder

Op 23 mei vorig jaar las Stevens ex dan in het dagboek van een van haar twee andere dochters dat Katie zwanger was van haar vader, zo blijkt uit het arrestatiebevel. Steven zou de andere kinderen opgedragen hebben dat ze hun zus Katie voortaan stiefmoeder moesten noemen. Hij bevestigde aan zijn ex telefonisch dat hij Katie inderdaad zwanger had gemaakt en dat hij van plan was met haar te trouwen, staat er in de gerechtsdocumenten te lezen.

Een week later vluchtte het incestkoppel naar Knightdale in de staat North Carolina. De ex van Steven Pladl beweert dat het paar eerst huwde voor ze naar North Carolina verhuisden. Ze zegt dat Steven hun dochter Katie brainwashte en manipuleerde.

Eind november vorig jaar werd het dubbele arrestatiebevel uitgevaardigd, als gevolg van de klacht van de moeder. Vorige week trof de politie het inceststel aan in North Carolina, samen met - vermoedelijk - hun babyzoontje van vier maanden. De ouders werden aangehouden en in de cel gezet in afwachting van hun uitlevering aan de staat Virginia.

De borgtocht werd voor allebei vastgelegd op 1 miljoen dollar. Steven Pladl is voorlopig vrij op borg, Katie niet.