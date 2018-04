Echtgenote bezoekt Puigdemont in de gevangenis TK

04 april 2018

14u54

Bron: Belga 2 Carles Puigdemont, de door de Spaanse regering afgezette president van de Catalonië, heeft vandaag in de gevangenis van Neumünster (in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein) bezoek gekregen van zijn echtgenote.

Marcela Topor kwam om 11.45 uur in gevangenis aan onder begeleiding van zakenman Josep Maria Matamala, een vertrouweling van Puigdemont. Topor begroette de journalisten voor de strafinstelling, maar gaf geen commentaar. Ze droeg een zonnebril en een zwarte jas.

Daags voordien had ze samen met voorstanders van een onafhankelijk Catalonië in een hotel in Neumünster de avond doorgebracht. Daarbij ging het er bijzonder emotioneel aan toe. "Er vloeiden tranen", zei een van de deelnemers. Ondernemer Josep María Matamala behoorde tot de reisgezellen van Puigdemont, toen die op 25 maart op de snelweg A7 in Sleeswijk-Holstein werd opgepakt. Sindsdien zit Puigdemont in de strafinrichting zijn lot af te wachten.

Uitlevering

Het Oberlandesgericht in Sleeswijk beraadde zich verder over het gevraagde uitleveringsbevel van Puigdemont aan Spanje. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de beslissing valt, zei een woordvoerster van de rechtbank. Volgens de wet moet over een uitlevering binnen de 60 dagen beslist worden.

De Spaanse justitie beschuldigt Puigdemont van rebellie en verduistering van publieke middelen. Hij riskeert in Spanje tot 30 jaar gevangenis. Aanleiding is het door Madrid verboden en volgens de Spaanse rechtbanken ongrondwettige referendum van 2017 over de onafhankelijkheid van Catalonië. Puigdemont had daarna de Catalaanse onafhankelijkheid verklaard.

In de voormiddag kreeg de leider van de separatisten ook al het bezoek van Josep Costa, de eerste vicevoorzitter van het Catalaanse parlement en afgevaardigde van partij Junts per Catalunya.