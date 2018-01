Echtgenoot vermoorde Franse jogster geeft toe zijn vrouw "per ongeluk" te hebben gedood Redactie

30 januari 2018

18u51

Bron: Belga 0 Jonathann Daval, de echtgenoot van de vermoorde Franse jogster die eind oktober in het oosten van Frankrijk werd aangetroffen, heeft toegeven dat hij zijn vrouw "per ongeluk" heeft gedood. Dat zeggen zijn advocaten.

Alexia Daval (29) verdween op 28 oktober tijdens het joggen. Haar echtgenoot verwittigde enkele uren later de politie van haar verdwijning. Niet lang daarna werd het verkoolde lichaam van de jonge vrouw teruggevonden in een bos in het Oost-Franse Gray, ver van het gewoonlijke parcours van de vrouw. Volgens de autopsie werd de vrouw met de handen gewurgd.

De 34-jarige echtgenoot was maandagmorgen al opgepakt door de politie. Er werd toen ook huiszoeking uitgevoerd in zijn woning.

De moord op de jonge vrouw had voor opschudding gezorgd in Frankrijk. In verschillende steden werden herdenkingen voor het slachtoffer georganiseerd.