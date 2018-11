Echtgenoot van vrijgesproken Pakistaanse christen Asia Bibi wil asiel in Verenigd Koninkrijk Redactie

04 november 2018

02u40

Bron: ANP, AD 0 De man van Asia Bibi, de Pakistaanse christelijke vrouw die tot de doodstraf was veroordeeld en onlangs werd vrijgesproken, wil asiel in het Verenigd Koninkrijk. Bibi was acht jaar geleden ter dood veroordeeld vanwege blasfemie; ze had water gedronken uit dezelfde kom als een moslima en was beschuldigd van het beledigen van de profeet Mohammed.

Hoewel ze de doodstraf ontloopt, heeft de Pakistaanse regering gezegd dat ze het land niet mag verlaten. Volgens de aanhangers van de 47-jarige Bibi is dat bijna hetzelfde als de doodstraf, omdat streng islamitische groeperingen het op Bibi voorzien hebben. Een petitie die het hooggerechtshof oproept om de vrijspraak ongedaan te maken, doet al de ronde in Pakistan. Bibi's advocaat is het land al ontvlucht omdat hij voor zijn leven vreest. Dat meldt The Guardian.

Echtgenoot Ashiq Masih vraag in een video die online is geplaatst om hulp van Theresa May, de Amerikaanse president Donald Trump en de Canadese premier Justin Trudeau. Bibi en haar familie bevinden zich momenteel op een geheime, beveiligde locatie.

Er wonen zo'n 3 miljoen christenen in Pakistan. In totaal wonen er bijna 200 miljoen mensen in het land.