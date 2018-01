Echtgenoot van vermoorde Franse jogster opgepakt HA

29 januari 2018

11u24

In het onderzoek naar de moord op de Franse jogster Alexia Daval is vanochtend de echtgenoot van het slachtoffer opgepakt in zijn woning in Gray. Dat melden Franse media. De moord op de jonge vrouw zorgde eind vorig jaar voor opschudding bij onze zuiderburen.

De 29-jarige Alexia Daval verdween op 28 oktober 2017 tijdens het joggen. Haar echtgenoot verwittigde enkele uren later de politie van haar verdwijning. Een week later werd het verkoolde lichaam van de jonge vrouw onder struiken in een bos teruggevonden, ver van het gewoonlijke parcours van de vrouw.

Uit de eerste resultaten bleek dat de vrouw met de handen was gewurgd. Er zouden geen sporen van verkrachting zijn gevonden.

De 34-jarige man van het slachtoffer is vanochtend gearresteerd en in hechtenis genomen, bevestigt procureur Edwige Roux-Morizot aan Franse media. Speurders voerden ook een huiszoeking uit in zijn woning in Gray (Haute-Saône), in het oosten van Frankrijk.

De advocaat van de echtgenoot, meester Randall Schwerdorffer, verklaarde vandaag dat de man tijdens hun meest recente ontmoeting nog heeft bevestigd dat hij op geen enkele manier iets te maken had met de dood van zijn vrouw. Dat hij nu werd opgepakt, verbaast de raadsman naar eigen zeggen niet: "Hij verwachtte zich aan een dergelijke beproeving en is nog steeds even sereen".

De speurders onderzoeken onder andere de piste van een echtelijke ruzie die slecht afliep. Volgens La Dernière Heure had het koppel moeite om kinderen te krijgen en zorgde dat voor spanningen binnen de relatie.

De advocaat van de ouders en de zus van het slachtoffer benadrukt dat men "zeer voorzichtig" dient te zijn en wijst op het "vermoeden van onschuld" tot het tegendeel bewezen is.