Echtgenoot Trump-adviseur Kellyanne Conway: “Uitspraken president zijn racistisch tot op het bot en overschrijden elke menselijke waardigheid” TT

17 juli 2019

11u38

Bron: The Washington Post 8 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de uitspraken van president Donald Trump over vier Democratische Congresleden afgelopen nacht bestempeld als “racistisch”. Een veroordeling waar een van Trumps meest dichte adviseurs, Kellyanne Conway, het hoegenaamd niet mee eens is. Opvallend, want haar echtgenoot, George Conway, denkt exact het tegenovergestelde als zijn vrouw, schrijft hij in e en opgemerkt opiniestuk in The Washington Post

Conway, zoon van een Filipijnse immigrante en Amerikaanse vader en advocaat in New York, schrijft in de krant dat hij de uitspraken van Trump er ver over vindt en sinds de tweets van de president van gedachte is veranderd. “Ik vond hem eerst enkel dom, lomp, weinig welbespraakt, onsamenhangend, narcistisch en ongevoelig. Ik dacht dat hij een pathetische pestkop was, maar wel een gelijkekansen-pestkop. Op zijn eigen ruwe manier valt hij iedereen aan die kritiek op hem heeft. Ik gaf hem dus nog het voordeel van de twijfel over de vraag of hij een racist is.”

"Giftige mix heeft ons racistische president gegeven”

Maar nu dus niet meer, zo blijkt. “Wat er zondag is gebeurd, laat er geen twijfel over bestaan. “Naïviteit, wrok en ronduit racisme, dat alles in een giftige mix, hebben ons een racistische president gegeven. Trump had venijnige woorden kunnen gebruiken, en het effect ervan zou niet minder duidelijk geweest zijn. Maar vier niet-blanke leden van het Congres - allemaal Amerikaanse burgers, drie ervan in de VS geboren - zeggen dat ze ‘terug moeten gaan’ naar ‘de landen waar ze oorspronkelijk vandaan komen’? Dat is racistisch tot op het bot. Het maakt niet uit waar ze voor of tegen zijn - er is genoeg om ze voor te bekritiseren - maar dit overschrijdt elke menselijke waardigheid. Voor iedereen, laat staan voor een president.”

Conway vertelt hoe hij als tiener een vrouw op een parking tegen zijn Filipijnse moeder hoorde zeggen dat ze “terug naar haar land” moest. Dat het hem toen niet veel kon schelen. “Het deed me niets, omdat in mijn ogen de meeste Amerikanen zo niet waren. Die vrouw was gewoon een lomperik, een afwijking van het normale. Amerika beloofde gelijkheid. Dat stond in de Grondwet. En in mijn schoolboeken. Het land was niet perfect, zeker niet. Maar zijn idealen waren dat wel. En elke dag bracht ons dichter naar die idealen.”

“Hoe naïef kon ik zijn”, schrijft Conway vandaag. “Er waren veel meer vrouwen als die ene, zo bleek later. Ze zijn nooit weggeweest. Vandaag gaan ze naar kiezersbijeenkomsten en posten ze bagger op Facebook en Twitter.”

“Complete loser en echtgenoot uit de hel”

Het is niet de eerste keer dat George Conway kritiek uit op de baas van zijn echtgenoot, wat soms tot bizarre situaties leidt waarin Kellyanne Conway Trump moet verdedigen tegen haar eigen echtgenoot in.

Zo alludeerde George Conway begin dit jaar nog dat Trump doorgedraaid is, waarop de president hem een “complete loser en echtgenoot uit de hel” noemde. Kellyanne Conway kwam haar baas te hulp door te zeggen dat haar man “geen psychiater is” en dat de president mag antwoorden “wanneer een niet-medicus hem beschuldigt een mentale aandoening te hebben”.

“Wat op het spel staat, zijn de idealen van de natie”

Conway schreef zijn opiniestuk, nog voor het Huis van Afgevaardigden een resolutie stemde om Trumps uitspraken te veroordelen. Slechts vier Republikeinen stemden vannacht met de Democraten mee, wat Conway al leek te verwachten. De “virtuele stilte van Republikeinse leiders” vindt hij schandalig.

“Ze zijn stil omdat ze weten dat hij een gek is en zijn woorden niet serieus nemen. Ze willen dat anderen dat ook niet doen. Ze zijn stil omdat ze geen extra munitie aan hun tegenstanders willen geven. Omdat ze Trumps wraak vrezen. Maar dat volstaat allemaal niet. Trump is niet zoals die willekeurige, verbitterde vrouw op de parking. Hij is de president van de Verenigde Staten. Als vertegenwoordiger van zijn ambt spreekt hij voor het land. Wat vandaag op het spel staat is belangrijker dan rechters, belastingverlagingen, regels of welk beleidsdomein dan ook. Wat vandaag op het spel staat, zijn de idealen van de natie, zijn eigen ziel.”

