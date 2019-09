Echtgenoot Sarah Palin vraagt scheiding aan IB

10 september 2019

00u04

Bron: Reuters, NBC News 0 Todd Palin, de echtgenoot van oud-gouverneur van Alaska en oud-vicepresidentskandidaat Sarah Palin, lijkt de scheiding te hebben aangevraagd. Dat zou blijken uit gerechtelijke documenten die zijn ingediend bij het hooggerechtshof van Alaska. Dat melden plaatselijke media.

Op de papieren staan enkel de initialen van de twee partijen vermeld, SLP voor Sarah Louise Palin en TMP voor Todd Mitchell Palin en hun geboortedata. Verder staan er vier volwassen kinderen en een minderjarig kind vermeld, wat ook overeenkomt met het familieprofiel van de Palins, die nog een elfjarige zoon, Trig, thuis hebben wonen.

Als redenen voor de scheidingsaanvraag zou Todd Palin “onverenigbaarheid van temperament” hebben aangegeven en dat ze het “onmogelijk vinden om samen te leven als man en vrouw”. Er wordt gevraagd om een gelijke verdeling van activa en schulden. Ook wordt gevraagd de zorg voor hun zoon Trig, die het syndroom van Down heeft, fifty-fifty te verdelen.

Sarah Palin werd in 2006 verkozen tot gouverneur van Alaska en nam in 2009 ontslag, voor het einde van haar vierjarige termijn. Tijdens de presidentsverkiezingsrace in 2008 fungeerde ze als de running mate van de Republikeinse presidentskandidaat John McCain. Het Republikeinse team verloor uiteindelijk van Barack Obama en Joe Biden.

De Palins traden in 1988 in het huwelijk.