Echtgenoot getuigt over bootongeluk voor kust Ibiza: “Het ene moment zaten we zorgeloos op die boot, een paar tellen later was Saskia dood” Vlaamse toeriste (43) sterft na botsing tussen twee zeilboten voor de kust van Ibiza Inge Bosschaerts

29 juli 2020

20u47 6 Al zeven jaar lang staat de zomer voor Bernard Gyselinck en Saskia De Muynck (43) gelijk aan een relaxvakantie op Ibiza. Ook dit jaar trok het koppel uit Lochristi samen met zes vrienden naar ‘hun’ eiland in de Middellandse Zee. Maar zondag botste de zeilboot die ze gehuurd hadden frontaal met een andere boot. Saskia werd over de reling gekatapulteerd en was op slag dood.

Zondagmiddag had Bernard het zich nog met een grote glimlach bedacht: dat het leven verdómd schoon kon zijn. Samen met zijn vrouw Saskia bracht hij de zomervakantie door op het Spaanse eiland Ibiza. De zon scheen, de zee kleurde blauwer dan blauw en het koppel had met zes vrienden een zeilboot gehuurd, waarmee ze onderweg waren naar Formentera, een eilandje ten zuiden van Ibiza. Maar de tocht van goed twee uur was nog maar iets voorbij halfweg, toen de zeilboot van het gezelschap op volle zee frontaal botste met een andere boot.

“Het ging allemaal heel snel”, zegt Bernard. “Ik stond achter het grote zeil op het voordek, waar Saskia en vier van onze vrienden lagen te zonnen. Plots zag ik hoe ze allemaal rechtsprongen, begonnen te schreeuwen en wezen naar iets wat zich achter het zeil bevond. Toen ik me bukte om onder dat zeil te kunnen kijken, zag ik hoe een andere zeilboot met volle snelheid op onze boot afkwam. Een paar seconden later al was er die enorme klap.” De twee plezierboten botsten, en raakten elkaar ongeveer op de plaats waar Saskia stond. Door de klap vloog ze over de reling, werd ze tegen de andere boot gekatapulteerd en belandde ze in zee. Ze was op slag dood.

In shock

De reddingsdiensten brachten de opvarenden over naar de haven van La Savina op Formentera. Bernard verkeerde in shock. “Ik was compleet van de kaart. Het ene moment waren we nog zorgeloos onderweg naar Formentera, en een paar tellen later was mijn echtgenote dood. Onze zes vrienden zijn na het ongeval gehoord door de Spaanse politie, maar ik was gewoon niet meer in staat om een verklaring af te leggen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, weten we eigenlijk nog altijd niet. Heeft onze schipper niet goed opgelet en heeft hij daardoor die andere boot niet gezien? We weten het niet.”

‘Hun’ eiland

Bernard en Saskia beschouwden Ibiza als ‘hun’ eiland. “Al zeven jaar trokken we elke zomer naar daar”, zegt Bernard. “Niét voor de discotheken en de clubs. Het uitgaansleven waar Ibiza zo om bekend staat, interesseerde ons niet. Wij gingen voor de zon, de mooie stranden, de leuke baaitjes, de hippe beach bars en het lekkere eten. Ik ben projectleider bij bouwonderneming Wyckaert en Saskia werkte als leidinggevende in het kwaliteitslabo van FrieslandCampina in Aalter. Ibiza was voor ons elk jaar een relaxvakantie. In onze vriendenkring hadden we zó gestoeft over het eiland, dat zes van onze beste vrienden de jongste drie jaar telkens zijn meegekomen.”

Maandagavond vlogen Bernard en zijn vrienden terug naar België, zaterdag wordt ook Saskia gerepatrieerd. “Wij zijn haar begrafenis nu volop aan het plannen. Saskia was een prachtvrouw, en we willen haar het afscheid geven dat ze verdient.”