Echtgenoot geeft zijn vrouw honderd zweepslagen "omdat ze overspel pleegde" SVM

23 maart 2018

13u47

Bron: Daily Mail 0 Honderd zweepslagen, toegediend door haar echtgenoot: die harde straf kreeg een vrouw uit India te verduren nadat ze naar verluidt betrapt werd op overspel. De dame werd met haar handen vastgebonden aan een boom, waarna de gefrustreerde man zich op haar mocht uitleven. Een hele menigte stond intussen toe te kijken. Opgelet: het gaat om harde beelden.

Toen de dame buiten bewustzijn raakte, probeerden enkele dorpelingen haar naar verluidt ook te verkrachten. Na de lynchpartij werd haar ingepeperd dat ze geen klacht mocht indienen bij de politie.

Volgens de politie in Bulandshahr was het slachtoffer er in de eerste week van maart vandoor gegaan met een minnaar. Het koppel verschool zich in het huis van een van zijn familieleden.

Haar echtgenoot wist haar echter op te sporen en overtuigde haar terug te keren: over het verleden zou de spons geveegd worden, hij wilde een nieuwe start nemen.

In werkelijkheid was het niet meer dan een trucje om haar in de val te lokken. De ouderenraad van het dorp oordeelde dat ze gestraft moest worden met honderd zweepslagen.

Ondanks de waarschuwingen diende het slachtoffer toch klacht in. "We zijn een onderzoek gestart tegen haar echtgenoot Saudan, het vroegere stamhoofd Sher Singh en zijn zoon Shravansinh", aldus de politiechef. "Zij zijn opgepakt, de rest van de daders wordt nog opgespoord. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht."