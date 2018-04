Echtgenoot bewaart lichaam vermoorde Nederlandse vrouw in kist met aarde op balkon Kristianne van Blanken

19 april 2018

12u28

Bron: AD.nl De Nederlandse vrouw van 30 die in januari vermoord teruggevonden werd in haar yogastudio in Scheveningen, werd in stukken gezaagd en bewaard in een kist op het balkon van haar appartement. Daar woonde ze samen met haar echtgenoot, tevens de moordenaar.

De 41-jarige Andrei K., de moordenaar van Julia Chernyshova uit Den Haag, zit al sinds de feiten in januari in voorarrest. Volgende woensdag komt de zaak voor op een pro-formazitting. Dat gebeurt wanneer een verdachte de maximale tijd in voorarrest heeft doorgebracht, al wordt op de zitting nog niet over de inhoud gesproken. Uit de tenlastelegging blijkt nu dat de man op een wel heel gruwelijke manier het lichaam van zijn echtgenote wilde verbergen.

K. wordt er immers van verdacht de Russische yogalerares te hebben vermoord door met zijn hand haar mond dicht te drukken en haar hals dicht te knijpen. Het lichaam zaagde hij vervolgens in stukken met een elektrische zaag. De verschillende lichaamsdelen stopte hij in zakken, die hij in een kist met aarde deed. De afgesloten kist plaatste hij op hun eigen balkon.

Hij zou dit hebben gedaan omdat hij niet kon verkroppen dat zijn vrouw van hem wilde scheiden. Na haar te hebben vermoord gaf K. zijn vrouw op als vermist. Twee dagen later werd haar lichaam tijdens een doorzoeking van de woning door de politie aangetroffen. De man zat onder het bloed, maar dat zou volgens de speurders niets te maken hebben met de moord. Wellicht wilde de dader zich van het leven beroven.

Na de crematie ging de as van de vrouw naar haar vader en broer in Rusland. Zij konden het emotioneel en financieel niet aan om voor het afscheid naar Nederland toe te komen.