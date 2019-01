Echte Tony Mendez (78) uit Oscarfilm ‘Argo’ overleden: CIA-spion kwam af met krankzinnig plan om zes Amerikaanse gijzelaars Iran uit te smokkelen Joeri Vlemings

20 januari 2019

14u05

Bron: Huffington Post 0 Voor velen is ‘Argo’, de film van Ben Affleck uit 2012, bekender dan de ware gebeurtenissen van 1979 waarop hij losjes gebaseerd is: de Iraanse gijzelingscrisis. Die duurde 444 dagen, maar zes Amerikaanse diplomaten waren kunnen ontsnappen. Met een waanzinnig plan bracht CIA-spion Tony Mendez ze ook naar huis. De echte Tony Mendez is afgelopen zaterdag op 78-jarige leeftijd overleden aan Parkinson, een ziekte die hij al meer dan tien jaar moest dragen.

Ben Affleck noemde Tony Mendez een “ware Amerikaanse held”. “Ik ben zo trots dat ik een van zijn verhalen heb mogen vertellen”, tweette de acteur. Een verwijzing naar de film die Affleck zelf regisseerde en waarin hij ook de hoofdrol speelde: ‘Argo’, gebaseerd op een straf exploot van Mendez. ‘Argo’, die in 2013 onder andere de Oscar voor beste film won, kwam uit in 2012 en deed de populariteit van Tony Mendez meteen een hoogtepunt bereiken.

Wat waren de historische feiten? Op 4 november 1979 hield een groep studenten 63 diplomaten en burgers gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Teheran, de hoofdstad van Iran. De gijzeling zou uiteindelijk maar liefst 444 dagen duren, tot 20 januari 1981. 52 slachtoffers bleven van begin tot eind ook echt gegijzeld. Acht vonden de dood bij een mislukte reddingsoperatie, de drie anderen waren vrijgelaten.

Maar de film ‘Argo’ richt zich op het lot van zes Amerikaanse diplomaten die op de gijzelingsdag zelf nipt konden ontkomen en zich wisten te verschansen in de Zwitserse en Canadese ambassades. De vrees was dat ze snel zouden ontdekt en gedood worden. De CIA zocht daarom naar een oplossing om de zes ongemerkt het land uit te krijgen. Tony Mendez kwam af met wat de geheime dienst zelf omschreef als “het beste slechte plan” dat ze toen hadden. Mendez wou de productie van een fake Canadese sciencefictionfilm ‘Argo’ ensceneren om zo de Iraniërs te kunnen wijsmaken dat de zes deel uitmaakten van de filmcrew, met name als scouts voor filmlocaties.

Mendez ging ver in zijn riskante plan. Hij schakelde een beroemde make-upartiest (gespeeld door John Goodman) en een bekende regisseur (Alan Arkin) in. Hij lanceerde een publiciteitscampagne in de bladen Variety en The Hollywood Reporter, en organiseerde audities. Met valse identiteiten en Canadese paspoorten kon Mendez, die zelf naar Teheran was gevlogen, de zes in januari 1980 effectief Iran uitsmokkelen. De Canadees-Amerikaanse operatie werd later ook bekend als de ‘Canadian Caper’.

In 1990 nam Mendez afscheid van de CIA. Hij schreef daarna nog drie non-fictie boeken. In een verklaring zegt de familie van Tony Mendez dat hij nog net het manuscript voor zijn nieuwe boek had ingeleverd bij de uitgeverij. “Hij stierf met het gevoel dat hij alle verhalen die hij wou vertellen, geschreven had”, klinkt het.

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez Ben Affleck(@ BenAffleck) link