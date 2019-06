Echte ‘Ferry Bouman’ meldt zich bij politie Max Steenberghe

25 juni 2019

15u20

Bron: ED.nl 2 Tot verbazing van de Nederlandse politie stond een van de bekendste drugscriminelen van Nederland, Janus van W., gisteren opeens in het Eindhovense hoofdkantoor. Na een gesprek is hij weer vertrokken.

Volgens bronnen zou Van W. zelf verhaal zijn gaan halen bij de politie. Hij meldde zich op het bureau als Ferry Bouman. Dat is de hoofdpersoon van de tv-serie, deels gebaseerd op Van W. De Eindhovenaar die lange tijd vanuit een Lommelse camping opereeerde, heeft een gesprek gehad en is daarna weer vertrokken.



Harry Potter

Van W. (58), in de onderwereld bekend als Harry Potter, werd in 2011 in ons land tot zestien jaar cel veroordeeld wegens grootschalige drugshandel, maar kwam in 2015 al op vrije voeten. Een jaar later werd zijn naam genoemd bij de grote Party King-zaak. Dat was het 'rovershol’ in het Nederlandse Best (Noord-Brabant) waar de politie jarenlang gesprekken van producenten en handelaars in harddrugs afluisterde. Van W. is daar ook geweest.



Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre Van W. daar daadwerkelijk voor werd of wordt gezocht. Zijn advocaat Bert de Rooij probeert dat helder te krijgen, maar heeft nog geen antwoord.