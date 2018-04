ECB-voorzitter blijft toch lid van "geheimzinnige" bankiersclub ondanks oproep van Europese ombudsman TTR

18 april 2018



Bron: Belga 1 Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), blijft lid van de zogeheten Groep van 30, een internationale praatclub van bankiers en economen in Washington. Europees Ombudsman Emily O'Reilly had Draghi in januari aanbevolen de "geheimzinnige" club te verlaten omdat zijn lidmaatschap twijfel zou kunnen zaaien over de onafhankelijkheid van de ECB en dat komt volgens haar neer op wanbestuur.

O'Reilly liet vandaag weten teleurgesteld te zijn over het besluit van de Italiaan. "Het is een gemiste kans om het vertrouwen te vergroten", zei ze. Sinds de financiële crisis oefent de ECB toezicht uit op de grootste banken in de eurozone en een aantal van die banken heeft ook een vertegenwoordiger in de G30.

"Ik had gehoopt dat de ECB in deze spannende tijden voor de EU van de gelegenheid gebruik zou maken om leiderschap te tonen door niet het minste vermoeden hoog te houden dat ze nauwe relaties bestaan tussen de banken en de bankentoezichthouders", aldus O'Reilly.

Volgens de bank in Frankfurt is het lidmaatschap van Draghi volledig verenigbaar met de onafhankelijkheid en integriteit van de ECB en is er geen sprake van belangenconflicten, laat staan van wanbestuur. O'Reilly verklaarde nog dat de ECB niet heeft laten weten waarom het lidmaatschap van Draghi zo belangrijk is voor de groep.