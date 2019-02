Ebony (18) belandt in coma na zware hoofdpijn. Vier dagen later ontwaakt ze en is ze onverwacht mama geworden Sven Van Malderen

18 februari 2019

14u59

Bron: The Mirror 0 Bevallen zonder ooit beseft te hebben zwanger te zijn: dat scenario komt in uitzonderlijke omstandigheden wel eens voor. Maar wat dan gedacht van de achttienjarige Ebony Stevenson? Het meisje uit Manchester was eerst nog in coma beland. Toen ze vier dagen later wakker werd, bleek ze een gezonde dochter op de wereld gezet te hebben.

Geen buikje, geen ochtendmisselijkheid, regels stipt op de afspraak,... Niets wees erop dat Ebony in verwachting was. De tiener werd misleid door haar eigen lichaam omdat ze twee baarmoeders bleek te hebben. Terwijl de ene normale maandstonden produceerde, kon de eicel in het andere exemplaar ongezien tot ontwikkeling komen.

Op 2 december kreeg Ebony af te rekenen met zware hoofdpijn en stuipen die te vergelijken waren met een epilepsieaanval. De symptomen waren het gevolg van een zogenaamde ‘zwangerschapsvergiftiging’. In het ziekenhuis werd ze meteen in een kunstmatige coma gebracht.

Keizersnede

Voor het eerst was ook een klein buikje zichtbaar. Dokters vroegen aan moeder Sheree of de mogelijkheid bestond dat haar dochter zwanger was. Geen sprake van, klonk het. Medische testen bewezen echter het tegendeel: door de schokken had de baby zich allicht verdraaid, waardoor nu wel een uitstulping te zien was.

Tijd om te bekomen was er niet, het kleintje moest zo snel mogelijk ter wereld gebracht worden. Drie uur nadat Ebony haar eerste stuiptrekking gekregen had, was het al zo ver: Elodie wereld gezond en wel geboren met een keizersnede.

Teen falls into coma after going to bed with a headache - wakes up with a baby https://t.co/sb7mVQ2K4Z pic.twitter.com/liHtGcIGqx Daily Mirror(@ DailyMirror) link

“Bijzonder vreemde ervaring”

“Voor mij was dat een bijzonder vreemde ervaring”, aldus Sheree. “Enerzijds was ik dolblij, maar anderzijds maakte ik me grote zorgen over mijn dochter.”

Op 6 december ontwaakte het meisje uit haar coma. “Op dat moment te horen krijgen dat je bevallen bent, is surreëel. Het voelde aan alsof ik uit mijn eigen lichaam getreden was. Ik dacht echt dat er een vergissing gebeurd was toen de verpleegsters Elodie in mijn armen legden. Ik vroeg zelfs eerst om haar bij me weg te halen, ik was zo verward...”

“Wil haar nooit meer kwijt”

Moeder en dochter verbleven nog een week op intensieve zorgen, daarna mochten ze naar huis. “Met kinderen wilde ik zeker nog tien jaar wachten”, gaat Ebony verder. “Ik had nooit gedacht dat ik al op zo’n jonge leeftijd mama zou zijn. De dokters noemden Elodie een mirakel. Vrouwen met mijn aandoening slagen er zelden in zwanger te worden, laat staan dat ze die baby ook kunnen voldragen. Ik kreeg geen tijd om me mentaal voor te bereiden, maar nu wil ik haar voor geen geld ter wereld meer kwijt.”

Het meisje is van plan om haar opleiding rond sportfysiotherapie verder af te werken. Voor de opvoeding van Elodie kan de tiener rekenen op de onvoorwaardelijke steun van haar moeder. “Ebony is een natuurtalent als moeder. En Elodie is een absoluut schatje, we zien haar dolgraag”, besluit Sheree.