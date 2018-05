Ebolapatiënten ontsnappen uit ziekenhuis terwijl dodelijk virus verder oprukt kv

23 mei 2018

23u29

Bron: BBC, Reuters 0 Drie patiënten die besmet zijn met het ebolavirus zijn de voorbije week uit de isoleerafdeling van een ziekenhuis in Congo geglipt. Dat delen de lokale autoriteiten mee. Gezondheidsmedewerkers in de stad Mbandaka proberen met man en macht te verhinderen dat de extreem dodelijke ziekte zich verder verspreid in de drukke havenstad.

Twee patiënten verlieten maandagavond het ziekenhuis met de hulp van familieleden die hen naar de kerk brachten om er te gaan bidden, zo deelt Eugene Kabambi, woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Congo, mee.

Een van de patiënten overleed daags nadien in zijn woning en werd begraven met de hulp van medewerkers van Médicins Sans Frontières (MSF) om te vermijden dat via het lijk nog andere besmettingen zouden kunnen plaatsvinden. De andere patiënt werd terug naar het ziekenhuis gestuurd en stierf die avond nog, aldus Kabambi.

Een derde patiënt, die bijna voldoende hersteld was om uit het ziekenhuis ontslagen te worden, vertrok donderdagavond, maar werd later weer teruggevonden, aldus Kabambi.

Gezondheidsmedewerkers hebben 628 mensen geïdentificeerd die in contact gekomen zijn met besmette personen en daarom gevaccineerd moeten worden. "Het is jammer, maar niet onverwacht", zegt WHO-woordvoerder Tarik Jasarevic. "Het is normaal dat mensen hun geliefden thuis willen, tijdens wat mogelijk de laatste momenten van hun leven kunnen zijn."

Dit is een ziekenhuis, geen gevangenis. We kunnen niet iedereen opsluiten. Henry Gray, hoofd van Médicins Sans Frontières

MSF laat in een verklaring weten dat de organisatie er alles aan doet om patiënten te overtuigen om niet te vertrekken en de behandeling voort te zetten. "Maar gedwongen hospitalisatie is niet de oplossing voor deze epidemie. Loyauteit van de patiënt is essentieel", aldus de artsenvereniging, die moet opboksen tegen scepticisme over het gevaar dat het dodelijke virus met zich meebrengt en tegen het geloof van de lokale bevolking in alternatieve geneeswijzen.

De WHO en MSF zeggen dat ze patiënten niet kunnen dwingen om in het ziekenhuis te blijven, maar ze hopen dat een groeiende bewustwording over de gevaarlijke ziekte en de bijbehorende risico's mensen kunnen overtuigen om medische hulp te zoeken. "Dit is een ziekenhuis, geen gevangenis. We kunnen niet iedereen opsluiten", reageerde Henry Gray, hoofd van de MSF-missie in Mbandaka aan Reuters.

Bij de recente ebola-uitbraak zijn tot nu toe minstens 27 mensen aan het dodelijke virus overleden.