Ebola-uitbraak in oosten van Congo voorbij, maar virus nog niet volledig uitgedoofd JOBR

25 juni 2020

13u31

Bron: ANP 0 De uitbraak van het ebolavirus in het oosten van Congo is voorbij. Dat melden de autoriteiten donderdag. In andere delen van het land circuleert het uiterst dodelijke virus wel nog.

In totaal zijn er tot nu toe 2.200 overlijdens ten gevolge van ebola in het oosten van Congo bekend. Het is daarmee de op één na ergste uitbraak van het virus ooit in het Afrikaanse land.

De uitbraak daar woedde twee jaar lang. Twee vaccins werden er met succes toegepast, maar die konden de uitbraak maar langzaam bedwingen. Dat kwam doordat in het gebied bij de Oegandese grens tal van rebellengroepen actief zijn.