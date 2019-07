Ebola-uitbraak dreigt voor Congolese metropool Goma

01 augustus 2019

In Goma, een stad in de Democratische Republiek Congo met ruim een miljoen inwoners, heeft een derde patiënt positief getest op het ebolavirus. Dat is vernomen uit medische bron. Daarmee werden nu al drie gevallen van ebola geregistreerd in de stad.