Ebola-uitbraak dreigt voor Congolese metropool Goma, Rwanda gooit grens dicht kv aw ttr

01 augustus 2019

02u19

Bron: Belga, ANP 0 In Goma, een stad in de Democratische Republiek Congo met ruim een miljoen inwoners, heeft een derde patiënt positief getest op het ebolavirus. Daarmee werden nu al drie gevallen van ebola geregistreerd in de stad. De Belgische ambassade waarschuwt Belgen die in het land verblijven voor een verhoogd risico op besmetting en buurland Rwanda gooit de grens dicht.

De uitbreiding van de ziekte was tot nu toe relatief beperkt gebleven, maar nieuwe gevallen in een stad als Goma versterken de dreiging van een epidemie. Exact een jaar geleden werd een epidemie uitgeroepen in de provincies Noord-Kivu en Ituri.



De verspreiding van het virus bleef lange tijd relatief ingeperkt, maar ruim twee weken geleden werd het eerste ebolageval vastgesteld in Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu die tot 2 miljoen inwoners telt, wat de vrees op een verspreiding op grote schaal vergroot. Ondertussen stierven in de stad al twee mensen aan de ziekte. Gisteren stelden de autoriteiten een derde geval van ebola vast.

Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat onder de bevolking nog veel wantrouwen bestaat richting hulpverleners. “De bevolking ziet onze ebolabehandelcentra als plekken waar mensen doodgaan nadat zij van hun familie worden gescheiden”, meldt de organisatie in een verklaring. Op de achtergrond speelt mee dat mensen in de getroffen provincies ook lijden aan ziekten als malaria, mazelen en cholera. “Dat voor ebola, in tegenstelling tot deze andere ziekten, zoveel middelen worden ingezet maakt de bevolking extra wantrouwend.”

Dodelijkste uitbraak

De huidige uitbraak in Congo geldt als een van de dodelijkste in de geschiedenis. Inmiddels zijn 2.600 mensen besmet geraakt en meer dan 1.800 doden gevallen in een jaar tijd. “Dagelijks komen er 15 tot 20 patiënten bij,” laat Artsen zonder Grenzen weten.

Daarom heeft de Belgische ambassade in Congo de Belgische gemeenschap in het land recentelijk nogmaals opgeroepen tot waakzaamheid. “Er bestaat een verhoogd risico op besmetting met het ebolavirus wegens het groot aantal interne reizigers en reizigers tussen de getroffen gebieden en de buurlanden”, klinkt het in de mededeling.

De ambassade raadt Belgen aan zich te houden aan enkele stelregels, zoals een strikte persoonlijke hygiëne, contact met zieke mensen vermijden, de handen vaak en grondig wassen en contact met bloed of andere lichaamsvloeistoffen van zowel gezonde als zieke personen vermijden.

Grensovergang gesloten

De regering van Congo bevestigde inmiddels ook dat de grensovergang tussen de belangrijke grensstad Goma en het Rwandese Gisenyi is gesloten. Gisenyi telt zo’n 85.000 inwoners, Goma ongeveer één tot twee miljoen. Congolezen mogen Rwanda nog wel uit. Wat dit betekent voor de circa vijftien Nederlanders die wonen en werken in Congo, is nog onduidelijk. Congo spreekt van “unilateraal besluit van de Rwandese autoriteiten”. Dat betekent dat het besluit gevolgen heeft voor inwoners van beide landen die de grens moeten oversteken voor hun werk.

Rwanda stelt in een verklaring dat de grens niet gesloten is, maar dat de grenscontroles strenger zijn geworden, waardoor de wachttijd aan de grens oploopt. Het land wil op deze manier voorkomen dat mensen met ebola het land binnenkomen. “Tot nu toe zijn er geen besmettingen in ons land gemeld”, staat in de Rwandese verklaring.

Wantrouwen

De aanpak om deze tiende ebola-uitbraak te bestrijden werkt vooralsnog niet goed, stelt de hulporganisatie die een ebolacentrum opende in Goma. “Een groot probleem is het wantrouwen van de bevolking richting onze hulpverleners. De bevolking ziet onze behandelcentra als plekken waar mensen doodgaan nadat zij van hun familie worden gescheiden,” aldus een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen. Op de achtergrond speelt mee dat mensen in de getroffen provincies ook lijden aan ziekten als malaria, mazelen en cholera. “Dat voor ebola, in tegenstelling tot deze andere ziekten, zoveel middelen worden ingezet maakt de bevolking extra wantrouwend.”

Ook het Rode Kruis verleent hulp in Congo. Die hulporganisatie houdt zich onder meer bezig met het verzorgen van veilige begrafenissen. “Juist wanneer iemand overleden is, is de ziekte snel overdraagbaar”, aldus het Rode Kruis. De organisatie ontwikkelde een deels doorzichtige lijkzak om te zorgen dat mensen toch op een goede manier afscheid kunnen nemen.