Ebola treft Congo nogmaals maar het land lijkt het gevecht van het virus te winnen AW

04 september 2018

19u11

Bron: NYT 0 De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, brak een maand geleden onverwachts uit in een gevaarlijke regio en kostte al snel honderden inwoners het leven. Maar nu lijkt de epidemie af te zwakken. Dat is allicht door het stijgend aantal vaccinaties. “Maar het is te vroeg om victorie te kraaien”, volgens experts.

Momenteel verschijnen slechts een handvol nieuwe gevallen elke week in een van de twee behandelingscentra. Er liggen een dertigtal patiënten. Dat betekent dat 48 van de 78 bedden onbezet blijven. Het feit dat het land eindelijk controle lijkt te hebben over de plaag is allicht te danken aan de vele vaccinaties die zijn uitgevoerd. “We mogen echter nog niet zeggen dat de ebola-uitbraak onder controle is”, zegt dokter Olly Ilunga, wie tevens ook minister van Volksgezondheid in Congo is. Ook directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reageert voorzichtig.



De generaal-directeur legt uit waarom het ebolavirus oorspronkelijk weer hard leek toe te slaan. “Verschillende Congolezen waren besmet voordat de gezondheidswerkers arriveerden. Allicht hebben de zieke inwoners een tweede golf – bestaande uit familieleden, buren en enkele medische werkers – besmet.” Omdat de incubatietijd bij die tweede golf nog niet verstreken is, kan er een derde golf besmettingen volgen. “Daarom moeten we opletten en trachten die keten te doorbreken", besluit Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO.

Bezette en onbezochte regio's

Sommige afgelegen steden zijn onbezocht omdat ze in handen zijn van gewapende rebellen. Er is dus geen zicht op de situatie in zulke gebieden. Dat is een tweede reden waarom experts terughoudend zijn en nog niet het einde van de ebola-uitbraak durven tet benoemen. Het risico op meer besmettingen is nog steeds zo hoog is dat ambtenaren de bouw van een derde behandelingscentrum niet hebben stopgezet.

Als de uitbraak effectief overwonnen blijkt te zijn, zal de Congolese regering de subsidies gebruiken voor snelle acties en mondiale gezondheidsinstanties, én voor een nieuw beschermend vaccin.