Ebola nu ook aangetroffen in onveilig rebellengebied in Congo

24 augustus 2018

18u53

Bron: Belga 0 In het oosten van Congo is voor de eerste keer een bevestigd geval van ebola in een bijzonder onveilige streek. Begin deze maand dook in Noord-Kivu een nieuwe ebola-epidemie op, die intussen al 63 mensenlevens geëist heeft. Al bij de eerste meldingen van de epidemie werd gevreesd voor gevallen in gebieden die door de grote onveiligheid moeilijk toegankelijk zijn. "Dit is een probleem waarop we ons voorbereid hebben, maar waar we tegelijkertijd voor vreesden", aldus Peter Salama, bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verantwoordelijk voor noodsituaties, vandaag tijdens een persconferentie.

In de stad Oicha, in het noorden van de provincie Noord-Kivu, is sprake van één waarschijnlijk geval en één bevestigd geval: respectievelijk een dokter en diens vrouw. Intussen werden al 97 contacten van de dokter geïdentificeerd, en is men begonnen met hen te vaccineren.

De stad zelf is niet onder controle van rebellen, maar de streek rond de stad staat onder invloed van de ADF-militie. Die militie wordt schuldig geacht voor verschillende bloedbaden die sinds 2014 al honderden levens eisten.

De gevallen in Oicha zullen de strijd tegen het virus verder bemoeilijken, omdat het medisch en humanitair personeel "in een zeer complexe situatie" moet werken. Volgens Salama zijn er daardoor "bijzonder ernstige veiligheidszorgen". De VN-ploegen kunnen enkel onder begeleiding van een gewapende escorte naar Oicha afreizen. Bij recente schermutselingen rond Oicha vielen onder de burgers al verschillende doden, en de rebellen gijzelen momenteel al hulpverleners, priesters en ambtenaren.

Nog volgens Salama hebben boze jongeren een gezondheidscentrum in een ander dorp, waar vaccinaties bezig waren, platgebrand, nadat bleek dat iemand aan ebola was gestorven. Bijna 3.000 mensen zijn al gevaccineerd.

Het is al de tiende keer dat Congo te maken krijgt met ebola. De vorige epidemie werd pas eind juli als uitgeroeid verklaard. Bij de epidemie in het oosten van Congo is al sprake van 103 bevestigde en waarschijnlijke gevallen. De vorige epidemie, die uitbarstte in het noordwesten van het land, heeft geen link met de laatste uitbraak.