Ebola nog niet bezworen: inmiddels weer 100 slachtoffers in westen van Congo

21 augustus 2020

20u10

Bron: ANP/AFP 0 De laatste uitbraak van het ebolavirus in Congo, ditmaal in het westen van het Afrikaanse land, heeft in minder dan drie maanden honderd slachtoffers gemaakt. Tot dusver zijn 43 patiënten overleden. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt.

Het gevaarlijke virus stak begin juni de kop op in Mbandaka, een stad met een miljoen inwoners aan de rivier de Congo. Dat gebeurde net voordat de gezondheidsautoriteiten de omvangrijke uitbraak in het noordoosten na twee jaar voor beëindigd verklaarden.

Van Mbandaka verspreidde het virus zich langzaam naar afgelegen dorpen in de Evenaarsprovincie, in een moeilijk begaanbaar gebied van ruim 300 kilometer met dicht oerwoud en amper wegen. Dat maakt volgens de WHO-directeur voor Afrika de bestrijding lastig en duur.

Bij de vorige uitbraken van ebola in Congo had de WHO succes met het vaccineren van mensen in de naaste kring rond een patiënt. Het programma in het oosten, waar in twee jaar 2.200 mensen bezweken door ebola, werd ernstig gehinderd door gewapende groeperingen die er de dienst uitmaken.



