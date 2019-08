Ebola “niet langer ongeneeslijke ziekte” na doorbraak nieuwe medicatie ES

13 augustus 2019

14u44

Bron: BBC News, The Guardian 1 Buitenland Een jaar na de uitbraak van de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn er twee nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die de overlevingskansen van ebolapatiënten doen stijgen. Sinds de uitbraak eiste het virus al meer dan 1.800 levens in Congo, meldt BBC News.

Ebola kan vanaf nu niet meer als ‘ongeneeslijk’ bestempeld worden, verklaren wetenschappers in The Guardian. Twee van de vier geneesmiddelen die getest werden tijdens de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) bleken de sterftegraad te laten dalen. Gemiddeld doodde het virus de helft van de patiënten, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de klinische proeven zouden nu meer dan 90 procent van de ebolapatiënten overleven wanneer ze in een vroeg stadium behandeld worden. “Duizenden levens kunnen met deze ontwikkeling gered worden”, zegt professor Jean-Jacques Muyembe, directeur-generaal van het Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), aan The Guardian.

Eerste geneesmiddelen met aanzienlijk effect

De twee geneesmiddelen, REGN-EB3 en mAB114, vallen het ebolavirus aan met antilichamen die de impact op menselijke cellen neutraliseren. “Het zijn de eerste geneesmiddelen die een duidelijke daling van de sterftegraad bij ebolapatiënten aantonen”, zegt dr. Anthony Fauci, directeur bij het Amerikaanse instituut van allergieën en besmettelijke ziekten (NIAID), aan BBC News.

De klinische proeven in Congo, die in november startten, zijn nu stopgezet. De twee geneesmiddelen zullen vanaf nu in alle behandelingscentra’s gebruikt worden.

Weigeren van behandeling

Een van de grootste hinderpalen in het bestrijden van de ebola-uitbraak blijft dat er nog steeds een groot aantal ebolapatiënten zijn die geen hulp zoeken en dus niet behandeld worden. “Wanneer ze vier dagen na de eerste ziektesignalen nog niet opgenomen zijn, daalt de overlevingskans en vergroot het risico dat het virus, via lichaamsvocht, op familie en vrienden overgedragen wordt”, verklaart dr. Michael Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie in The Guardian.

Bij inwoners van Congo heerst het gevoel dat het virus onoverwinnelijk is. “Voorheen stierf tot 70 procent van de ebolapatiënten en velen zagen familieleden niet meer terugkomen van de behandelingscentra’s”, zegt professor Muyembe. Maar nu 90 procent van de patiënten die behandeld worden in de behandelingscentra’s genezen buitenkomen, groeit het vertrouwen en het geloof in genezing bij de inwoners.

Totale uitroeiing van het ebolavirus?

“De nieuwe ontwikkeling zal ongetwijfeld levens redden”, zegt Jeremy Farrar, directeur van de ngo Wellcome Trust. “Wetenschappers komen dichter om ebola om te vormen tot een behandelbare ziekte die te voorkomen is.” Toch is een totale uitroeiing van het virus in de toekomst nog niet denkbaar volgens Farrar, maar wel is het mogelijk om te verhinderen dat een kleine ebola-uitbraak overgaat in een enorme nationale of regionale epidemie.