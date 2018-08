Ebola in Congo: al 33 verdachte overlijdens in Noord-Kivu KVE

05 augustus 2018

06u43

Bron: Belga 0 In het noordoosten van Congo zijn in de provincie Noord-Kivu, waar op 1 augustus een ebola-epidemie werd uitgeroepen, al 33 verdachte overlijdens opgetekend. In totaal zijn er 13 bevestigde gevallen van hemorragische koorts, waaronder 3 overlijdens. Dat heeft het ministerie van Gezondheid gemeld.

De nieuwe uitbraak in Noord-Kivu kwam er slechts enkele dagen nadat de Congolese regering had laten weten dat een andere ebola-uitbraak, in het noordwesten van het land, onder controle was gebracht. Daarbij vielen in totaal ook 33 doden.

Noord-Kivu is een onrustig oostelijk grensgebied waar tal van gewapende groepen actief zijn en elkaar bestrijden voor de bodemschatten. Een miljoen van de acht miljoen inwoners van Noord-Kivu is ontheemd of gevlucht voor het geweld naar Oeganda, Tanzania, Rwanda en Burundi. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest daarom voor verdere verspreiding.

Ebola is een hoogst besmettelijke koortsaandoening en leidt vaak tot massale interne bloedingen met de dood als gevolg.

Meer over Noord-Kivu

gezondheid

ziekten