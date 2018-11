Ebola-epidemie in Congo treft nu ook baby's LH

23 november 2018

15u46

Bron: Belga 0 Op minder dan een week tijd hebben de Congolese autoriteiten 36 nieuwe gevallen van ebola geteld. Een zorgwekkend aantal zijn baby’s, patiënten die bij eerdere epidemies niet bekend stonden om ebola te krijgen. Tussen 14 en 20 november kregen zeven baby's en kinderen jonger dan twee jaar de ziekte, bericht de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er waren ook zes gevallen van kinderen tussen 2 en 17 jaar en één zwangere vrouw.

Gewoonlijk worden vooral volwassenen door ebola getroffen, omdat zij blootgesteld worden aan het dodelijke virus. Er zijn gevallen van kinderen bekend die het virus oplopen, wanneer zij optreden als zorgverleners. Van besmette baby's zijn er maar enkele gevallen bekend. Experts vermoeden dat de overdracht gebeurt via moedermelk of nauw contact met besmette ouders.

De WHO noemt de huidige uitbraak "een complexe zaak”. Volgens het Congolese ministerie van Gezondheid zijn er 393 gevallen, van wie er 346 bevestigd zijn. In totaal vielen door de epidemie al 222 doden. Het is de tiende, en zwaarste, epidemie die Congo ooit gekend heeft.

De veiligheidssituatie in het oosten van Congo maakt het de hulpverleners bijzonder moeilijk om de epidemie in te dijken. Er waren al enkele aanvallen op hulpverleners waarbij ook doden vielen. De hulpverlening werd daarom twee dagen stopgezet, maar is intussen hervat.

Behalve kinderen raakten intussen ook 39 gezondheidswerkers besmet, en daardoor wordt de hulpverlening nog verder bemoeilijkt. De getroffen regio grenst aan Oeganda en Rwanda. Het risico dat de epidemie zich verspreidt over de landsgrenzen blijft volgens de WHO "heel hoog", maar het agentschap raadt voorlopig geen reisbeperkingen aan.