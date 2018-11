Ebola-epidemie in Congo eiste al meer dan 200 doden Redactie

10 november 2018

23u04

De ebola-epidemie in het oosten van Congo heeft intussen meer dan 200 doden geëist. Dat blijkt uit een nieuwe balans die het ministerie van Volksgezondheid zaterdag heeft bekendgemaakt.

Sinds de epidemie in augustus losbarstte in de provincies Noord-Kivu en Ituri, zijn 291 besmettingen met ebola bevestigd. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen verdachte gevallen. In totaal overleefden 201 mensen het virus niet, aldus het ministerie.

De strijd tegen de epidemie wordt bemoeilijkt door het aanhoudende geweld in de regio. Vrijdag lanceerde de baas van de VN-blauwhelmen nog een oproep aan de gewapende groepen om de inspanningen van de hulpverleners niet te dwarsbomen. Minister van Volksgzondheid Oly Ilunga sprak over ontvoeringen en de vernieling van materiaal. Twee hulpverleners verloren zelfs het leven bij een aanval.