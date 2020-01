EasyJet verhoogt verwachtingen na sterk begin van jaar YV

21 januari 2020

10u52

Bron: Belga 0 De Britse prijsvlieger easyJet heeft naar eigen zeggen een sterk begin van zijn nieuwe boekjaar beleefd. De onderneming profiteerde onder meer van problemen bij concurrenten, zoals het wegvallen van touroperator Thomas Cook. EasyJet verhoogde ook zijn verwachtingen voor de omzet per gevlogen stoeltje in de eerste jaarhelft.

EasyJet sloot het eerste kwartaal dat liep tot 1 januari, af met een omzet van 1,4 miljard pond (1,7 miljard euro). Daarmee vielen de opbrengsten op jaarbasis 9,9 procent hoger uit. Met 22,2 miljoen reizigers was sprake van een groei van de passagiersstroom met 2,8 procent. De capaciteit van de prijsvechter steeg met 1 procent en vliegtuigen zaten in doorsnee 1,6 procent voller dan in het eerste kwart van vorig boekjaar.

De onderneming rekent voor de eerste helft van zijn boekjaar ook op een beter resultaat in vergelijking met een jaar eerder. Destijds werd het eerste halfjaar afgesloten met een verlies voor belastingen van 275 miljoen pond. De omzet per stoeltje zal in de meetperiode tot mogelijk 9 procent hoger uitvallen, waar eerder in het gunstigste geval werd gerekend op een plus van circa 6 procent.

EasyJet greep het faillissement van Thomas Cook in september vorig jaar ook aan om pakketreizen aan te gaan aanbieden. Volgens topman Johan Lundgren van easyJet is sprake geweest van een succesvolle lancering van easyJet holidays. Dit boekjaar moet de divisie minstens quitte spelen, voorspelde Lundgren.

Aan de kostenkant kampte easyJet met lager dan geplande capaciteitsgroei. Ook was het bedrijf meer geld kwijt aan onderhoud, grondafhandeling en luchthavenkosten en moest het meer uitkeren aan personeel als onderdeel van nieuwe arbeidsvoorwaarden. Stakingen bij luchtverkeersleiders in Frankrijk zorgden ervoor dat easyJet 813 vluchten moest annuleren.

Al met al vielen de kosten per gevlogen stoeltje, exclusief brandstofuitgaven, 4,3 procent hoger uit. De brandstofrekening valt dit boekjaar naar verwachting 110 miljoen tot 170 miljoen pond duurder uit. Ook maakt easyJet extra kosten voor CO2-compensatie.