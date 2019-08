EasyJet reageert op vliegtuigstoelen zonder rugleuning: “Tijdens vlucht mag er niemand zitten” Tom Tates

06 augustus 2019

14u24

Bron: AD.nl 10 Een foto van vliegtuigstoelen zonder rugleuning bezorgt de Britse lagekostenmaatschappij EasyJet kopzorgen. Een passagier die vanuit het Londense Luton naar het Zwitserse Genève vloog, nam een foto van het gemankeerde zitmeubilair en deelde het beeld op sociale media. EasyJet kreeg meteen een vloedgolf verontwaardigde reacties over zich heen. "Absurd en levensgevaarlijk”, schrijft iemand.

Twitteraars hekelen vooral de werkwijze van EasyJet. De luchtvaartmaatschappij verzocht de maker van de foto om de afbeelding van Twitter te verwijderen en met hen contact op te nemen, om een onnodige discussie in het openbaar te voorkomen. Maar de passagier weigerde de foto weg te halen. “Want dit is een echte vlucht.” Het kiekje, waarop aan boord van vlucht EXY98HD te zien is hoe een vrouw wat onhandig voorover zit op de zitting, werd al snel opgemerkt door Britse kranten zoals Daily Mail en The Sun en andere internationale media. Vervolgens buitelden mensen op Twitter over elkaar heen om de luchtvaartmaatschappij fel te bekritiseren.



EasyJet heeft inmiddels officieel gereageerd op de foto die tijdens het boarden is gemaakt of op het moment voor de vlucht dat mensen hun stoel zoeken. Het bedrijf ontkent met grote stelligheid dat de stoelen zonder rugleuning door passagiers worden gebruikt. “Deze foto moet zijn gemaakt voor vertrek naar Genève of na de landing. Tijdens de vlucht mag er uit veiligheidsoogpunt absoluut niet op worden gezeten.” De gewraakte stoelen worden, zo verzekert het bedrijf, morgen direct gerepareerd. “Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en onze vloot is honderd procent veilig.”

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P Matthew Harris(@ mattiasharris) link