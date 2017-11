Eagles of Death Metal speelt verrassingsconcert in Parijs ADN

14u59

Bron: Belga 0 REUTERS Op de tweede verjaardag van de aanslagen in Parijs heeft de Amerikaanse rockband Eagles of Death Metal een verrassingsoptreden gegeven in de Franse hoofdstad.

Deux des membres d'Eagles of Death Metal, le groupe jouant au Bataclan le soir de l'attaque, ont tenu à monter sur scène en hommage aux victimes. #13Novembre pic.twitter.com/eY9LIOxsak Romain Houg(@ Romhoug) link

Frontman Jesse Hughes en co speelden onder meer 'Save a Prayer', na een herdenkingsceremonie en voor het gemeentehuis van het 11e arrondissement van Parijs. Na het concertje, nauwelijks een halve kilometer van de Bataclan, verdeelde de band witte rozen onder het publiek.

Op 13 november 2015 drongen zwaarbewapende islamisten de concertzaal Bataclan binnen, waar Eagles of Death Metal een concert speelde, en doodden er 90 mensen. Bij de aanslagen in Parijs lieten in totaal 130 mensen het leven.

