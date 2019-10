E-sigaret Juul bant fruitsmaken in de VS, maar niet in België JV TTR TMA

18 oktober 2019

10u00

Bron: afp, belga 1 De grootste fabrikant van elektronische sigaretten in de Verenigde Staten, Juul Labs, schort de verkoop van gearomatiseerde navullingen in de VS op. In België blijven ze wel nog gewoon in de rekken liggen.

Juul zal in de VS niet langer de aroma’s mango, vanille, vruchten en komkommer online verkopen. De verkoop in winkels was al eerder gestopt. De opschorting is in afwachting van een onderzoek door de Food and Drug Administration, de Amerikaanse voedselwaakhond. De vullingen met tabak-, menthol- en muntsmaak worden wel nog verkocht.

In ons land is de omstreden e-sigaret Juul beschikbaar sinds 17 september, in speciaalzaken en krantenwinkels. De beschikbare smaken zijn blond tobacco, vanille, munt, mango en appel. In tegenstelling tot de VS worden vanille, mango en appel niet uit rekken gehaald. “De producten zijn door de Europese autoriteiten goedgekeurd. Het reglementerend kader in de VS is anders”, aldus een woordvoerster daarover.

Jongeren

Juul ligt in de VS onder vuur. Het merk is er immens populair bij jongeren. Het bedrijf zegt dat het rokers wil afhelpen van hun rookverslaving, maar tegelijk is een generatie van tieners en jonge volwassenen in contact gekomen met nicotine. Door fruitsmaken te introduceren, heeft het jongeren afhankelijk gemaakt, aldus critici.

In België mogen e-sigaretten niet online worden aangeboden. Ze mogen ook niet aan minderjarigen worden verkocht. In Nederland bepleiten longartsen een totaalverbod op e-sigaretten.