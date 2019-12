E-books mogen niet zomaar tweedehands worden doorverkocht HLA

19 december 2019

13u13

Bron: Belga, ANP 1 E-books mogen niet zomaar tweedehands worden doorverkocht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Kopieën van e-books zullen er altijd als nieuw uitzien, terwijl een papieren boek meer en meer slijt en steeds duidelijker een ‘tweedehandsje’ wordt. Daardoor komt de rechtspositie van de auteur ook meer in gevaar bij illegale digitale kopieën, die ook nog eens veel gemakkelijker te verspreiden zijn, dan bij het doorverkopen van papieren exemplaren.

Twee belangenverenigingen van Nederlandse uitgevers waren naar de rechter gestapt uit onvrede met de praktijken van Tom Kabinet, een soort online lees- en verhandelplaats voor tweedehands e-books. De uitgevers vonden dat hun auteursrechten daarbij onvoldoende beschermd worden.

Het Europees Hof oordeelt nu dat e-books inderdaad niet zomaar mogen worden doorverkocht. Kopieën van e-books zullen er altijd als nieuw uitzien, klinkt het, terwijl papieren tweedehandse varianten doorgaans wel slijtage vertonen. Bovendien komt de rechtspositie van auteurs meer in gevaar bij illegale kopieën, omdat ze makkelijker te verspreiden zijn dan gewone boeken.

Volgens het Europees Hof moet er bij de verspreiding van e-books rekening worden gehouden met het aantal personen dat tegelijkertijd toegang heeft tot hetzelfde werk, en met het aantal dat hetzelfde exemplaar vervolgens ook nog kan inzien.

“One copy, one user”

Het Nederlandse bedrijf vindt dat er nog wel wat af te dingen valt op de uitspraak zoals die donderdag is gedaan in Luxemburg: “Tom Kabinet heeft het technisch onmogelijk gemaakt dat meer dan een gebruiker over een exemplaar kan beschikken: het zogeheten one copy, one user-principe. Het is onduidelijk wat het arrest voor ons platform feitelijk betekent”, aldus een woordvoerder.

De uitgevers zijn juist blij dat er “nu eindelijk duidelijkheid is over de toepassing van het auteursrecht op e-books”. Ze gaan kijken of ze schade kunnen verhalen op hun tegenstander.

“De uitspraak is niet alleen van belang voor de boekensector, maar ook voor de muziek- en filmindustrie omdat nu ook voor muziek en film geldt dat gedownloade exemplaren niet mogen worden doorverkocht”, zeggen de uitgevers verder.