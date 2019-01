Dweilen met de kraan open: stranden op de waddeneilanden weer bomvol met troep Schoonmaakacties vandaag voortgezet Bonne Kerstens IB ADN

05 januari 2019

15u21

Bron: AD.nl, Belga, ANP 62 Het lijkt wel vechten tegen de bierkaai op de Nederlandse Waddeneilanden. Hoe hard er ook wordt opgeruimd door het leger, door de eilanders zelf en door vrijwilligers: zodra het tij keert, ligt het strand weer vol kinderjasjes, krukjes, schoenen, gloeilampen, verfrolletjes en heel veel plastic. De reder van het schip dat 270 containers op de Noordzee kwijtraakte, zegt alle kosten van de schoonmaakoperaties te willen betalen.

Zowel de stranden als de wateren rond de Waddeneilanden krijgen vandaag weer schoonmaakbeurten om ze te ontdoen van de enorme hoeveelheid rotzooi uit de containers die van het schip MSC Zoe zijn gevallen. Zo gaan honderd vrijwilligers op Terschelling het strand en de duinen schoonmaken en hervatten ongeveer net zoveel militairen op Schiermonnikoog het opruimwerk.

“Van paal 3 tot paal 28 ligt het plastic eigenlijk over de hele zeereep’’, vertelde burgemeester Bert Wassink van Terschelling vanmorgen tegen de Leeuwarder Courant. De moed zakt de burgemeester langzamerhand in de schoenen. “Het opruimen is echt handwerk door al het kleine plastic dat is aangespoeld”, zegt een woordvoerder van de organisaties die de actie organiseren, waaronder Stichting De Noordzee.

Nog veel rommel onderweg

Op Schiermonnikoog is het leger weer in de benen, en ook daar is sprake van een regelrechte natuurramp. Gisteren ruimde het leger al een flink deel van het strand op, onder meer met speciale beach cleaners en een hoop ander materieel dat zij vanuit het vaste land meenamen.

De toestand aan de oostkant van het eiland, waar de vervuiling het zwaarst en de bereikbaarheid het slechts is, wordt verkend met een vliegtuig van Rijkswaterstaat. Vanuit de lucht is te zien dat er de komende dagen nog veel afval gaat aanspoelen.

Zo’n duizend mensen maakten vanmorgen met een boot de overtocht naar het eiland, allen met als doel te helpen puinruimen.

Op Ameland is er enige hoop: daar spoelde vannacht een stuk minder troep aan dan de voorgaande dagen. Maar wat er aanspoelt, is wel veel vervuilend plastic. Ook op Vlieland is de rommel te overzien. Het Noordzeestrand werd vanmorgen relatief schoon bevonden, aldus burgemeester Tineke Schokker tegen LC.

Zoeken tot laatste container is gevonden

MSC Mediterranean Shipping Company, de reder van het betrokken containerschip, wil alle kosten betalen van het verwijderen van de rommel die overboord is gegaan. Dat heeft MSC vandaag in een verklaring laten weten.

Ook zegde de reder toe te blijven zoeken naar kwijtgeraakte containers, tot de laatste is teruggevonden. Verder verzekerde MSC dat de rederij toezicht blijft houden op de Nederlandse en Duitse kust totdat alle spullen uit de verloren containers zijn opgeruimd.

Rijkswaterstaat en de gemeente Vlieland hebben de reder aansprakelijk gesteld voor de schade die de overboord geslagen containers hebben aangericht in het gebied van de Waddenzee. Het Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport doen een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak. Dat onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.

